Ruta 34: Habilitaron media calzada tras el accidente de un camión en el kilómetro 7

Luego del siniestro vial registrado este domingo en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 7 al norte de Embarcación, las autoridades confirmaron que ya se habilitó media calzada para el tránsito vehicular.

El accidente involucró a un camión que transportaba harina de soja desde Mosconi con destino al puerto de Rosario (Santa Fe). Si bien no hubo heridos de gravedad, el rodado y parte de la carga sufrieron importantes daños materiales.

Personal de policía, emergencias y logística vial continúa trabajando en el sector para garantizar la circulación segura mientras se completan las tareas de limpieza y remoción de restos del vehículo.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetando las indicaciones del personal presente y reduciendo la velocidad al transitar por el área.