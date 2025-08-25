Trágico choque en la ruta 34, murió un joven salteño al ser chocado por un camión

Pasadas las 20:00 horas de este lunes, un trágico accidente se registró en el norte de la provincia de Salta, sobre la Ruta Nacional 34, aproximadamente a cuatro kilómetros al norte de la localidad de Embarcación.

Según los primeros reportes, una motocicleta conducida por un hombre habría sido colisionada por un camión, provocando la muerte instantánea del motociclista. Hasta el momento no se han difundido detalles específicos sobre las causas del siniestro, que permanece bajo investigación de las autoridades.

Mientras se espera la llegada de efectivos y del área correspondiente del CIF para realizar el levantamiento del cuerpo, los restos permanecen sobre la cinta asfáltica, generando gran conmoción entre los vecinos y transeúntes, indicó UVC Canal 10.

A raíz del accidente, la Ruta Nacional 34 permanece cortada en ambos sentidos, lo que ha provocado un embotellamiento significativo en la zona. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar circular por el sector o extremar la paciencia hasta que se completen los procedimientos correspondientes.

Este hecho se suma a la preocupante serie de siniestros viales que se registran en rutas del norte provincial, donde las autoridades insisten en la necesidad de extremar medidas de prevención y respetar los límites de velocidad.