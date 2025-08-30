Volvió a respirar y hablar tras una cirugía inédita en Salta, pero necesita ayuda

Durante años María sufrió las secuelas de un incendio que le provocó la pérdida parcial de la tráquea y de las cuerdas vocales. Esa lesión le impedía respirar con normalidad y también comunicarse.

Después de un intento fallido de operación en Buenos Aires, finalmente un equipo médico en Salta logró realizar una cirugía inédita que se extendió por más de cuatro horas. La intervención permitió reconstruir la tráquea y abrir nuevamente el paso hacia las cuerdas vocales, lo que le devolvió la posibilidad de hablar y de respirar sin dificultad.

El cambio fue inmediato y hoy María puede volver a decir palabras y sentir alivio al respirar. Sin embargo, la recuperación continúa siendo lenta. Todavía no puede ingerir alimentos sólidos y depende de una leche especial que recibe gracias al hospital.

Ahora la familia atraviesa un nuevo desafío. Necesitan adquirir un respirador cuyo costo supera los 500 mil pesos, un equipamiento clave para acompañar la rehabilitación. Quienes quieran colaborar con María pueden hacerlo mediante el alias emi.corrales06