Alumnos de Rosario de la Frontera visitaron las instalaciones de POSCO

Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 3.132 de Rosario de la Frontera, visitaron las instalaciones de la planta de hidróxido de litio de la empresa POSCO Argentina, donde se produce un material clave para la fabricación de baterías recargables.

La planta fue inaugurada el año pasado y 60 estudiantes tuvieron la oportunidad de conocerla. En ese recorrido, la comunidad educativa destacó el orden y seguridad con el que funciona todo el procedimiento, tanto de la visita como de producción.

El vicedirector Maximiliano Olivera, destacó las normas de seguridad, el orden, respeto, amabilidad, trato y organización que tiene la empresa para recibir visitas de alumnos y docentes. Agregó que “Esta experiencia les sirvió para que puedan ver el alcance de su carrera”.

Por su parte, el profesor de taller Ramón Rosa Ferreira, marcó la importancia que tiene conocer esta empresa y el beneficio que significa mostrarle a los chicos dónde pueden insertarse laboralmente cuando finalicen sus estudios. En ese sentido la alumna Jaime comentó “Me llama mucho la atención que las mujeres ahora seamos incluidas en estas empresas, con nuestro título de técnico electromecánico podemos trabajar en empresas como estas porque podemos hacer mantenimiento a las máquinas.”

Desde la empresa, que colabora con el Ministerio de Educación en la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, afirman que es un gran placer brindar esta oportunidad a los estudiantes de diferentes lugares de la provincia y consideran significativo poder contribuir a la formación de futuros talentos en Salta a través de esta experiencia.