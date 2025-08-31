Boca empata sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata

Boca empata sin goles ante Aldosivi en Mar del PlataDeportes31/08/2025
Boca, séptimo con nueve puntos, iguala sin goles ante Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR.
La transmisión está a cargo de ESPN Premium.
El equipo que dirige Miguel Ángel Russo acumula tres partidos sin perder, con un empate ante Racing (1 a 1) y dos victorias en fila Independiente Rivadavia Mendoza (3 a 0) y Banfield (2 a 0).
