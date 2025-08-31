IPS: A partir de mañana no se venderán bonos de consulta

El IPS recuerda a sus afiliados la obligatoriedad de presentar la credencial digital en la consulta médica

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informa a todos sus afiliados que, en el marco del proceso de modernización institucional y la implementación de la nueva versión de la credencial digital, es indispensable concurrir a las consultas médicas con la credencial descargada y activa en sus teléfonos celulares.

La credencial digital del IPS está disponible a través de la App oficial, que puede descargarse de forma gratuita desde Play Store (Android) y App Store (iOS). Esta herramienta permite a los afiliados portar su cobertura médica de manera sencilla y segura, acceder a sus datos personales y familiares, y validar prestaciones médicas en tiempo real mediante un token de seguridad.

El IPS recomienda a sus afiliados descargar cuanto antes a la versión digital para agilizar sus gestiones y evitar inconvenientes al momento de la atención médica.

Para más información, los afiliados pueden:

Comunicarse vía WhatsApp con el Centro de Atención Telefónica para la Credencial Digital IPS al 387-4060106.

Consultar mediante las redes sociales de la Institución (Facebook, Instagram y X) o acercándose a cualquiera de las sedes del Instituto en toda la provincia.

El IPS reafirma su compromiso con la modernización, la transparencia y la mejora constante de los servicios que brinda a sus afiliados, impulsando una obra social más ágil, segura y cercana.