El dólar oficial arrancó septiembre con un alza de hasta $27 en Salta

La cotización del dólar en Salta inició un nuevo mes con valores que muestran una marcada paridad entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

De acuerdo con Infodolar, el dólar oficial se posiciona en $1.342,59 para la compra y $1.383,41 para la venta, lo que representa un incremento de $27,24 (2,07%) y $23,86 (1,75%) respectivamente. En paralelo, el dólar blue se mantiene en $1.325,00 para la compra y $1.359,00 para la venta.

La brecha entre ambos tipos de cambio se mantiene acotada, con una diferencia de apenas $23 respecto al valor de venta.

Esta situación refleja una estabilidad momentánea en el mercado cambiario local, aunque los analistas advierten que la evolución dependerá del contexto nacional y de las expectativas sobre nuevas medidas económicas.