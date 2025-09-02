Boy Olmi vivió la fantasía de Seclantás y las Cuevas de Acsibi: "Me voló la peluca"

El actor y director argentino Boy Olmi vivió un fin de semana inolvidable en Seclantás, el pintoresco pueblo de Salta que fue nominado por la ONU como uno de los pueblos rurales más lindos del mundo. Allí, las Cuevas de Acsibi, guiadas por la familia de Fido Adán, ofrecen una experiencia que combina naturaleza, arte y espiritualidad.

"Cuando llegué me encontré con la casa de Don Fido, toda su familia y toda su historia"

En diálogo con InformateSalta, Olmi contó cómo llegó al lugar: “Llegué a las cuevas por el amor de los amigos, porque hay amigos que me trajeron y que me hicieron llegar hasta aquí. Si bien conocía muchos lugares de Salta, nunca había estado en Seclantás, y cuando llegué me encontré con la casa de Don Fido, toda su familia y toda su historia”.

Sobre su primera impresión de las cuevas, señaló: “Una de las primeras cosas fue llegar a las Cuevas de Acsibi y no saber de qué se trataba… me voló la peluca. Hay cosas bellas, mágicas y sagradas, como estar en un museo europeo, pero hechas por la mano de Dios: el viento, la lluvia, los ríos, la erosión y los movimientos de la tierra generaron universos de catedrales, esculturas y formas que me hicieron ver todo”.

Boy Olmi y Fido Adán, descubridor de las Cuevas de Acsibi por Félix Gramajo

"La gente que me recibió aquí ama lo que hace y nos transmitió muchísimo amor por este lugar que nos cobija"

Olmi también destacó la dimensión sensorial y personal de la experiencia: “Cuando pude meterme en las cuevas y escuchar mi propio sonido, mi corazón, mi respiración, con esa luz mágica, me pasaron cosas inolvidables. La gente que me recibió aquí ama lo que hace y nos transmitió muchísimo amor por este lugar que nos cobija. Eso generó un intercambio profundo, caminando por el lecho del río seco y teniendo conversaciones que nos llevaban a encontrar áreas del alma y del espíritu”.

Durante la visita, guiada por AMG Digital Mark, la experiencia se enriqueció con la presencia de Wara Calpanchay, actriz, violinista y cantante jujeña, quien acompañó con cantos tradicionales y rituales, transmitiendo palabras llenas de sabiduría y cultura ancestral. Wara, además, protagoniza el documental musical Ánimu, que se estrena el 14 de septiembre y explora sus raíces indígenas y la conexión con la tradición familiar.

Despedida y agradecimiento a la Pachamama por Félix Gramajo

Más allá de la belleza geográfica de Seclantás, su nominación por la ONU resalta la riqueza cultural y natural del lugar, que, combinada con la experiencia vivida por Olmi, deja una impresión inolvidable en quienes lo visitan.