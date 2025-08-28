Argentina fuera del Consejo de DD.HH de la ONU: "Perdemos participación internacional"

La decisión de Argentina de no presentarse a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y quedar en calidad de observador sin voto generó repercusiones y encendió alarmas en el plano internacional.

“Es clave para abordar violaciones de derechos humanos en el mundo”

En diálogo con InformateSalta, la licenciada Carolina Romano Buryaile explicó que este organismo de Naciones Unidas “es un foro multilateral clave para abordar violaciones de derechos humanos en el mundo” y recordó que nuestro país fue parte de su creación y participación activa desde entonces.

“El impacto directo es la pérdida de voto y de capacidad de agenda en cuestiones de derechos humanos en Ginebra. Esto nos quita posibilidades de negociar y de proponer resoluciones sobre distintos mecanismos especiales”, advirtió Romano Buryaile.

La especialista remarcó que la salida se interpreta como una decisión política que implica un cambio estructural en la política exterior argentina. “Esto refuerza un alineamiento con Estados Unidos, en una línea similar a la que en su momento impulsó Donald Trump. Desde el discurso del presidente Milei en Naciones Unidas ya se anticipaba este giro”, señaló.

“Perdemos credibilidad y capacidad de negociación"

Según Romano Buryaile, la medida también afecta la reputación del país en los foros internacionales. “Perdemos credibilidad y capacidad de negociación. Argentina había tenido una trayectoria reconocida en cuestiones de género, diversidad, medioambiente y derechos humanos. Todo ese camino queda debilitado”, afirmó.

La entrevistada advirtió que el aislamiento puede tener consecuencias concretas en temas estratégicos. “Los foros multilaterales son espacios que países como Argentina necesitan para sostener reclamos, como la causa Malvinas. Un alineamiento rígido con una sola potencia nos deja en desventaja frente a la comunidad internacional”, subrayó.

"Se erosiona el profesionalismo diplomático y se centralizan las decisiones de política exterior en la presidencia"

Finalmente, Romano Buryaile sostuvo que se trata de un cambio de rumbo con efectos claros: “Se erosiona el profesionalismo diplomático y se centralizan las decisiones de política exterior en la presidencia. Eso reduce la influencia internacional de Argentina y genera un debilitamiento de nuestra Cancillería”.



