¿Cuál es el sueño de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Luego de transitar momentos adversos en Alpine y hasta recibir duras críticas de Flavio Briatore, máxima autoridad de la escudería francesa en la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el Gran Premio de Países Bajos y hasta estuvo cerca de sumar sus primeros puntos. Un error en la estrategia y la falta de compañerismo de Pierre Gasly, su compañero, no lo permitieron. Así y todo, el argentino cerró un finde positivo y el panorama para el futuro es alentador.

En medio de esta historia, el que salió a escena fue Lucas Benamo, coach y uno de los primeros entrenadores de Colapinto, quien le dio una entrevista a Bolavip y se despachó con algunos secretros de Franco.

De movida, Benamo no dudó en afirmar que Colapinto seguirá en La Máxima 1 en la próxima temporada. «Yo veo que Franco llegó para quedarse en la Fórmula 1, tiene condiciones para hacerlo y no tengo dudas de que el año que viene va a estar arriba de un auto de la categoría", afirmó de manera categórica.

Benamo admitió que no le sorprendió el nivel de Colapinto en Países Bajos, poque «viene bien desde hace un tiempo, ya en las clasificaciones viene ganándole a Gasly o está muy cerquita de él. Esa es su medida, estar a la altura de su compañero de equipo. Sin dudas que este fin de semana fue muy bueno todo. En la carrera se lo vio muy sólido, con una largada excelente, siendo uno de los pilotos que más autos pasó".

El coach sigue de cerca cada paso de Colapinto, a tal punto que definió la relación como «familiar, casi de hermano mayor porque así lo siento. Lo conozco desde que él tenía 8 años, su papá fue sponsor mío cuando yo estaba terminando mi carrera como piloto, lo acompaño en las carreras que él necesita y trabajamos también para que esté lo mejor posible entre carrera y carrera. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo".

El traspaso de Williams a Alpine y el team de los sueños

El traspaso de Williams a Alpine siempre estuvo bajo la lupa y Benamo dio su opinión. «El Williams en el que él debuta, está un paso adelante del auto acutal. De hecho, Williams tenía motor Mercedes y funcionaba muy bien, mientras que el motor Alpine es el peor de toda la parrilla. Entonces, eso genera que, a la hora de correr, le cueste un poco».

«Sin embargo -agregó-, él le está sacando todo el jugo al auto. Para un piloto, estar parado es muy complejo y en Williams iba a estar parado como piloto de reserva. Para mí fue muy acertado que él siga aprendiendo pese a que el auto sea inferior«.

Y en esa movida de las escuderías, Benamo reveló un secreto que tiene que ver con los gustos de Colapinto. Lo dijo como propio, pero….»A mí me gustaría que corra con el (equipo) más rápido para mostrar todo su talento. No tengas dudas de que, con un auto de punta, ganaría. Viene haciendo malabares con el Alpine y me encantaría verlo con Ferrari, por supuesto. Son sueños que ojalá que algún día se puedan cumplir», sorprendió con la respuesta.