Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

El periodista contó en SQP sobre el vínculo que habrían mantenido El Diez y la actriz. El enojo de Ximena Capristo y Gustavo Conti desmintiendo la versión

La polémica en torno a la figura de Silvina Luna resurgió con fuerza tras el especial de Secretos Verdaderos (América TV) dedicado a su memoria, tras dos años de su fallecimiento. Allí, el conductor del ciclo Luis Ventura afirmó que la modelo mantuvo una relación sentimental con Diego Armando Maradona.

“Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona”, sostuvo, y además aseguró: “Pasó lo que tenía que pasar. Es más, yo te digo que un reconocidísimo abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina cuando una cortina de humo se generó en torno de Nazarena Vélez. Todo el mundo miraba para el lado de Nazarena y la historia era Silvina”.

La reacción de Gustavo Conti, pareja de Ximena Capristo y muy amigo de Silvina, no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, desmintió categóricamente la versión del periodista: “Ayer en un programa de televisión salieron a decir que Silvina tuvo amores con Maradona. Está hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona. Nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaba de decir”. El ex Gran Hermano fue enfático al relatar: “La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo”. Mostrando una cadena, agregó: “Esta cadena que está acá, se la regaló Maradona delante mío a Silvina, mientras estábamos todos bailando. Esa noche que terminó de día y cada uno se fue para su casa, porque Silvina se fue conmigo”.

Ventura sostiene que Maradona y Luna tuvieron encuentros facilitados por un abogado

Conti también rechazó la existencia de regalos costosos y encuentros secretos: “Dicen del romance de Maradona en la casa de un abogado, cualquier cosa, es todo mentira. Lo único que regaló fue la cadena esa que le mostré recién en la foto”. “Dejen de mentir por un punto de rating”, cerró su descargo.

Ximena Capristo, panelista de SQP, donde se analizó el tema, compartió su indignación por la difusión de estos rumores: “Me sorprende que se cumplen dos años del triste desenlace de Silvina, que la mató Anibal Lotocki, porque esto es así y no vamos a andar con ningún tipo de vueltas... A mí me da mucha bronca que cuando se cumplen los dos años de su muerte, él salga con esta barbaridad, que no fue cierto”. “La Negra” reconoció que Maradona tenía un interés evidente por Luna: “Diego estaba enloquecido con Silvina. La llamaba constantemente para ver cuando podía encontrarse”. Sin embargo, negó cualquier relación más allá de la amistad: “Me consta que nunca salieron y ese abogado, del que habla que le prestó la casa, no me consta”.

La panelista también cuestionó el impacto de las declaraciones de Ventura sobre la imagen de la actriz: “Lo que me da mucha bronca es que en el video dice como que sí hubo encuentros y pasó lo que tuvo que pasar y que él le regalaba cosas a ella carísimas, le hace quedar como un gato. Y lo que Silvina nunca fue, fue ser un gato, porque Silvina siempre tuvo su pareja y un montón de hombres la pretendían. Ella siempre fue una mina de bien”.

Gustavo Conti y Ximena Capristo desmientieron la versión de Ventura sobre Silvina Luna y Maradona

Consultado nuevamente, Luis Ventura defendió la veracidad de su relato y la fuente de su información: “A mí esto me lo contó Maradona también”. El conductor insistió en que la historia no era nueva: “No lo dije ahora, lo dije en su momento, se lo dije a Diego y Diego me lo ratificó. Es más, este estudio de abogacía que le facilitaba el bulín para los encuentros que, evidentemente, alguno quería que no trascendiera, me dijeron: ‘En esta cama hacían esto’, ‘en esta cama hacían aquello’, ‘tomaban el café con leche acá’... Discúlpenme, pero no es que lo digo ahora, esto ya fue dicho”.

El periodista también se refirió a las críticas recibidas por parte de Capristo: “Capristo estaba en la misma revista donde salía la nota de Silvina Luna y Maradona. Ella salía en muchas de las páginas. Bueno, cada uno con su cada cual”.

La cronología de los hechos, según los testimonios, se remonta a mediados de los 2000. Ximena precisó: “Por lo menos, creo que fue en... 2006 o 2007, pero sí, fue hace un montón”. “Me enoja que mienta”, concluyó en el programa conducido por Yanina Latorre. /Infobae