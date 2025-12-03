Vacaciones: ¿Cuáles son los destinos más elegidos y cómo conseguirlos al mejor precio?Turismo03/12/2025Por Federico Storniolo
El calor ya se asoma, los días se alargan, el verano ya se siente… y muchos empiezan a planear sus vacaciones. Para este verano 2025/2026, los argentinos tienen en mente una variedad de destinos: desde playas en Brasil o el Caribe, hasta ciudades de Estados Unidos, escapadas internacionales o viajes dentro del país. Si estás pensando en viajar, acá te mostramos los lugares que ya asoman como los más buscados —y lo más importante: dónde conseguir pasajes, paquetes y alojamientos sin gastar de más.
¿A dónde van muchos argentinos este verano?
1. Brasil: Con su cercanía y su oferta de playas, ciudades vibrantes y naturaleza, sigue siendo un destino top. Lugares como Río, Florianópolis, Búzios o Porto de Galinhas vuelven a estar entre los favoritos.
2. Caribe y playas tropicales: El deseo de arena, mar y relax impulsa búsquedas a destinos con clima cálido. Sobre todo quienes buscan escapadas con buen clima, arenas finas y aguas cálidas. Cancún y Playa del Carmen son los detinos más elegidos por los argentinos.
3. Miami, Estados Unidos: Para quienes buscan combinar compras, shopping con turismo urbano o algo de playa, EE. UU. con Miami a la cabeza y Orlando, sigue siendo una opción atractiva, aunque más demandante en presupuesto. También aparece en las búsquedas internacionales más recurrentes por los argentinos.
4. Destinos nacionales y regionales: Pero para los amantes de lo propio o quieran gastar menos, muchos planifican recorrer nuestro propio país. Viajes a lugares turísticos dentro de Argentina siguen vigentes, combinando comodidad con menores gastos en escapadas cortas.
Miami, ciudad de compras.
¿Cómo conseguir los mejores pasajes, paquetes y hoteles?
Si estás buscando ahorrar y viajar tranquilo, vale la pena tener en cuenta estas estrategias:
Usá buscadores y comparadores especializados como Turismocity — muchas veces ofrecen promociones aéreas y vuelos baratos desde Argentina.
Buscá paquetes combinados (vuelo + hotel) en sitios como Almundo o Despegar — suelen salir más económicos que reservar por separado, y muchas veces permiten cuotas o condiciones favorables.
Aprovechá los “eventos de ofertas” — durante fechas como ventas especiales, muchas agencias y aerolíneas lanzan descuentos con buen margen; reservar en esos momentos puede marcar la diferencia.
Mantené flexibilidad en fechas y destinos, cuanto más abierto estés a variar días o aeropuertos, mayores chances hay de encontrar buenas tarifas. Algunos paquetes combinados bajan mucho los costos cuando no insistís en fechas pico.
Qué tener en cuenta para preparar tu viaje con cabeza
- Las combinaciones “vuelo + hotel” suelen hacer más sencillo planificar — especialmente si podés pagar en cuotas o aprovechar descuentos anticipados.
- Verificá qué incluye cada promoción: servicios, traslados, impuestos, equipaje, etc. A veces un paquete “barato” puede tener extras “escondidos”.
- Si vas a lugares fuera de Argentina: revisá condiciones migratorias, tasas, requisitos de equipaje, y hacé el presupuesto con cuidado.
- Reservá con anticipación — aunque haya ofertas, los cupos suelen ser limitados, especialmente para destinos populares en verano.
Los más elegidos
Estos son los 5 destinos más elegidos por los argentinos para el verano 2025/2026, con precios aproximados de paquetes (vuelo + hotel/estadia) o lo que podría costar viajar a cada uno. Las cifras son estimativas, dado que varían según fecha, antelación, tipo de alojamiento y tipo de paquete, pero sirve a modo orientativo.
|DESTINOS
|VENTAJAS
|PRECIOS ORIENTATIVOS
|Florianópolis / Búzios / costa de Brasil
|Playas cercanas, buena oferta para argentinos
Vuelo + hotel 3★ desde AR$ 1.098.996 hasta AR$ 1.613.559 por persona
|Río de Janeiro – Brasil
|Ciudad + playa + cultura. Muy buscado
Paquetes 7 noches desde USD 654 por persona. Vuelos desde USD 382
|Destinos nacionales
Sin complicaciones migratorias, accesible y práctico. Ideal para escapadas más cortas
|Una semana para 2 personas ~AR$ 1.368.332 en total. Paquete promedio ~USD 300/día
|Combinados Brasil + Argentina
|Mezcla de playa, ciudad y naturaleza
Paquetes 9 a 14 días: entre AR$ 1.154.883 y AR$ 1.792.111
|Paquetes económicos “low cost” internacionales
|Ofertas con vuelos + hotel a bajo costo
Desde USD 375 a USD 500 por persona, base doble (en promociones puntuales)
Recomendaciones finales para este verano
Si estás pensando en descansar sin gastar de más: empezar a revisar hoy mismo buscadores como Turismocity, Almundo o Despegar. Combiná promociones, mantené flexibilidad en fechas y evitá reservar en el último minuto. Brasil o destinos regionales pueden dar un excelente punto de partida: cercanos, accesibles y con buena variedad en la oferta turística.
Si, en cambio, querés algo más ambicioso — playas tropicales en el Caribe o una escapada internacional — empezar la búsqueda lo antes posible te dará ventajas. En definitiva: planificar con anticipación, comparar y aprovechar descuentos hará que ese descanso tan esperado sea real.
*Noticia redactada con ayuda de IA.