El calor ya se asoma, los días se alargan, el verano ya se siente… y muchos empiezan a planear sus vacaciones. Para este verano 2025/2026, los argentinos tienen en mente una variedad de destinos: desde playas en Brasil o el Caribe, hasta ciudades de Estados Unidos, escapadas internacionales o viajes dentro del país. Si estás pensando en viajar, acá te mostramos los lugares que ya asoman como los más buscados —y lo más importante: dónde conseguir pasajes, paquetes y alojamientos sin gastar de más.

¿A dónde van muchos argentinos este verano?



1. Brasil: Con su cercanía y su oferta de playas, ciudades vibrantes y naturaleza, sigue siendo un destino top. Lugares como Río, Florianópolis, Búzios o Porto de Galinhas vuelven a estar entre los favoritos.



2. Caribe y playas tropicales: El deseo de arena, mar y relax impulsa búsquedas a destinos con clima cálido. Sobre todo quienes buscan escapadas con buen clima, arenas finas y aguas cálidas. Cancún y Playa del Carmen son los detinos más elegidos por los argentinos.



3. Miami, Estados Unidos: Para quienes buscan combinar compras, shopping con turismo urbano o algo de playa, EE. UU. con Miami a la cabeza y Orlando, sigue siendo una opción atractiva, aunque más demandante en presupuesto. También aparece en las búsquedas internacionales más recurrentes por los argentinos.



4. Destinos nacionales y regionales: Pero para los amantes de lo propio o quieran gastar menos, muchos planifican recorrer nuestro propio país. Viajes a lugares turísticos dentro de Argentina siguen vigentes, combinando comodidad con menores gastos en escapadas cortas.



Miami, ciudad de compras.



¿Cómo conseguir los mejores pasajes, paquetes y hoteles?



Si estás buscando ahorrar y viajar tranquilo, vale la pena tener en cuenta estas estrategias:

Usá buscadores y comparadores especializados como Turismocity — muchas veces ofrecen promociones aéreas y vuelos baratos desde Argentina.

Buscá paquetes combinados (vuelo + hotel) en sitios como Almundo o Despegar — suelen salir más económicos que reservar por separado, y muchas veces permiten cuotas o condiciones favorables.



Aprovechá los “eventos de ofertas” — durante fechas como ventas especiales, muchas agencias y aerolíneas lanzan descuentos con buen margen; reservar en esos momentos puede marcar la diferencia.



Mantené flexibilidad en fechas y destinos, cuanto más abierto estés a variar días o aeropuertos, mayores chances hay de encontrar buenas tarifas. Algunos paquetes combinados bajan mucho los costos cuando no insistís en fechas pico.



Qué tener en cuenta para preparar tu viaje con cabeza

Las combinaciones “vuelo + hotel” suelen hacer más sencillo planificar — especialmente si podés pagar en cuotas o aprovechar descuentos anticipados.

— especialmente si podés pagar en cuotas o aprovechar descuentos anticipados. Verificá qué incluye cada promoción: servicios, traslados, impuestos, equipaje, etc. A veces un paquete “barato” puede tener extras “escondidos”.

Si vas a lugares fuera de Argentina: revisá condiciones migratorias, tasas, requisitos de equipaje, y hacé el presupuesto con cuidado.

con cuidado. Reservá con anticipación — aunque haya ofertas, los cupos suelen ser limitados, especialmente para destinos populares en verano.

Los más elegidos

Estos son los 5 destinos más elegidos por los argentinos para el verano 2025/2026, con precios aproximados de paquetes (vuelo + hotel/estadia) o lo que podría costar viajar a cada uno. Las cifras son estimativas, dado que varían según fecha, antelación, tipo de alojamiento y tipo de paquete, pero sirve a modo orientativo.





DESTINOS VENTAJAS PRECIOS ORIENTATIVOS Florianópolis / Búzios / costa de Brasil Playas cercanas, buena oferta para argentinos

Vuelo + hotel 3★ desde AR$ 1.098.996 hasta AR$ 1.613.559 por persona



Río de Janeiro – Brasil Ciudad + playa + cultura. Muy buscado

Paquetes 7 noches desde USD 654 por persona. Vuelos desde USD 382



Destinos nacionales

Sin complicaciones migratorias, accesible y práctico. Ideal para escapadas más cortas



Una semana para 2 personas ~AR$ 1.368.332 en total. Paquete promedio ~USD 300/día Combinados Brasil + Argentina Mezcla de playa, ciudad y naturaleza

Paquetes 9 a 14 días: entre AR$ 1.154.883 y AR$ 1.792.111



Paquetes económicos “low cost” internacionales Ofertas con vuelos + hotel a bajo costo

Desde USD 375 a USD 500 por persona, base doble (en promociones puntuales)







Recomendaciones finales para este verano



Si estás pensando en descansar sin gastar de más: empezar a revisar hoy mismo buscadores como Turismocity, Almundo o Despegar. Combiná promociones, mantené flexibilidad en fechas y evitá reservar en el último minuto. Brasil o destinos regionales pueden dar un excelente punto de partida: cercanos, accesibles y con buena variedad en la oferta turística.



Si, en cambio, querés algo más ambicioso — playas tropicales en el Caribe o una escapada internacional — empezar la búsqueda lo antes posible te dará ventajas. En definitiva: planificar con anticipación, comparar y aprovechar descuentos hará que ese descanso tan esperado sea real.

*Noticia redactada con ayuda de IA.