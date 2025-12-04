“Con Central no se jode”: Otra vez aparecieron pintadas amenazantes contra dirigentes

Otra vez, según pudo corroborar el móvil de CNN SAlta, aparecieron pintadas intimidatorias contra un dirigente de Central Norte en un edificio de calle Alvear al 500, entre Rivadavia y Leguizamón.

Con aerosol rojo, los mensajes, que cubrían el portón del garage, apuntaban directamente contra Daniel Cointe, vocal de la dirigencia, que preside Leandro Etchezar. “Con Central no se jode, hay balas para tu familia”.

Cabe destacar que no es la primera vez que la institución se ve afectada por este tipo de mensajes. Menos de un mes atrás, el 17 de noviembre, aparecieron pintadas similares en el club, dirigidas al presidente de la institución. Tras aquel episodio, el técnico del equipo, Pablo Fornasari, decidió renunciar a su cargo.

En tanto, Central Norte se prepara ahora para enfrentar a Juventud este domingo 7 de diciembre en el estadio Martearena, un partido que genera gran expectativa entre los hinchas, pero que preocupa a las autoridades de seguridad.

La dirigencia trabaja para garantizar que la actividad deportiva no se vea afectada por estas situaciones y llama a mantener la calma. Mientras tanto, la policía inició actuaciones para determinar quiénes realizaron las pintadas.