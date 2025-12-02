Luis Ventura lapidó a Jorge Rial: “Si yo hablo, termina preso”

La ausencia del periodista de C5N en los Martín Fierro de Cable reactivó la histórica tensión con el presidente de Aptra, quien respondió con frases explosivas.

La ausencia de Jorge Rial en los Martín Fierro de Cable, pese a haber anunciado su presencia, se convirtió en el hecho más resonante de la ceremonia y reabrió el histórico conflicto que mantiene con Luis Ventura, presidente de Aptra. El faltazo del periodista, que sorprendió incluso a la organización, desató una nueva escalada pública entre ambos.

Rial explicó luego que decidió no asistir por “coherencia”, argumentando que tras tres décadas de críticas a Aptra no le parecía correcto presentarse en la gala. “Lo pensé mucho y debo actuar con coherencia. No es contra el premio, es contra Aptra”, sostuvo, remarcando que valora el galardón pero no a la entidad que lo administra.

Ventura respondió de inmediato desde el programa A la Tarde (América), donde lanzó una serie de declaraciones desafiantes. Recordó viejos enfrentamientos y apuntó a la salida de Rial de Intrusos, asegurando que fue despedido bajo el pretexto de una licencia. También lo acusó de “borrarse en las grandes finales” y le dedicó varias chicanas: “Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien” y “¿No será que alguien te está soltando la mano?”.

El presidente de Aptra cuestionó además que Rial hubiera amagado durante días con asistir y que finalmente no apareciera, pese al despliegue realizado por C5N para la transmisión y la expectativa generada. “Hiciste la de siempre: te borraste”, lanzó Ventura, visiblemente molesto.

El episodio reavivó una disputa que lleva más de una década, marcada por acusaciones cruzadas, reproches públicos y un vínculo profesional roto desde la salida de Ventura de Intrusos. La tensión volvió a quedar expuesta en una noche que, sin Rial presente, terminó marcada por el conflicto más que por los premios.