Luis Ventura lapidó a Jorge Rial: “Si yo hablo, termina preso”Medios02/12/2025
La ausencia de Jorge Rial en los Martín Fierro de Cable, pese a haber anunciado su presencia, se convirtió en el hecho más resonante de la ceremonia y reabrió el histórico conflicto que mantiene con Luis Ventura, presidente de Aptra. El faltazo del periodista, que sorprendió incluso a la organización, desató una nueva escalada pública entre ambos.
Rial explicó luego que decidió no asistir por “coherencia”, argumentando que tras tres décadas de críticas a Aptra no le parecía correcto presentarse en la gala. “Lo pensé mucho y debo actuar con coherencia. No es contra el premio, es contra Aptra”, sostuvo, remarcando que valora el galardón pero no a la entidad que lo administra.
Ventura respondió de inmediato desde el programa A la Tarde (América), donde lanzó una serie de declaraciones desafiantes. Recordó viejos enfrentamientos y apuntó a la salida de Rial de Intrusos, asegurando que fue despedido bajo el pretexto de una licencia. También lo acusó de “borrarse en las grandes finales” y le dedicó varias chicanas: “Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien” y “¿No será que alguien te está soltando la mano?”.
El presidente de Aptra cuestionó además que Rial hubiera amagado durante días con asistir y que finalmente no apareciera, pese al despliegue realizado por C5N para la transmisión y la expectativa generada. “Hiciste la de siempre: te borraste”, lanzó Ventura, visiblemente molesto.
El episodio reavivó una disputa que lleva más de una década, marcada por acusaciones cruzadas, reproches públicos y un vínculo profesional roto desde la salida de Ventura de Intrusos. La tensión volvió a quedar expuesta en una noche que, sin Rial presente, terminó marcada por el conflicto más que por los premios.
💣 ¡SE PUDRIÓ TODO! VENTURA PRENDE EL VENTILADOR CONTRA JORGE RIAL Y TIRÓ UN BOMBAZO EN VIVO— Agarra la Pala (@agarra_pala) December 2, 2025
💥 "EL es el PANQUEQUE, produjo una tapa de los ROLLING STONES CON MAURICIO MACRI y después se ABRAZÓ CON CRISTINA"
🤣 Y Nancy Pazos intentó apagar el fuego en vivo Y LE SALIÓ MUY MAL pic.twitter.com/VkjizIYgJT