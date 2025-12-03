Sergio Lapegüe dio detalles del calvario familiar que atraviesa: “El tipo está atrincherado”

Sergio Lapegüe dio a conocer dos situaciones que está viviendo con su familia. Cansado sin tener resolución, decidió hacerlo público.

El periodista Sergio Lapegüe rompió el silencio y expuso públicamente el verdadero calvario que su familia viene soportando desde hace años: dos usurpaciones simultáneas, una casa destruida, un hombre armado que los intimidó y otro intruso que —según él— permanece “atrincherado” en una carnicería perteneciente a su esposa.

“Nunca lo quise contar, pero lo viví y lo estoy viviendo ahora también”, confesó Lapegüe en Lape Club Social, visiblemente cansado y decidido a hacerlo público ante la falta de respuestas judiciales.

Una casa tomada durante 20 años y un intruso armado

El conductor mostró imágenes de la vivienda familiar de Mar del Plata, propiedad de su pareja, Bochi Todaro, completamente deteriorada tras dos décadas sin poder recuperarla.

Lapegüe relató que el conflicto comenzó cuando el suegro dejó a un hombre encargado de cuidar la casa. Lo que debía ser un favor se transformó en una odisea: “Fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma”, aseguró, detallando el nivel de violencia con el que fueron recibidos cuando intentaron recuperar la propiedad.

Recién ahora, tras 20 años y múltiples reclamos, la Justicia les devolvió la posesión. Pero el estado en el que encontraron el lugar lo dejó aún más indignado: “Mirá cómo la dejaron”, lamentó.

Una carnicería tomada y sin luz: “El tipo está atrincherado”

Mientras procesaban la recuperación de la casa, otro problema estalló de lleno.

Lapegüe denunció que en una carnicería de su esposa ubicada en Lomas de Zamora, un hombre se instaló de manera ilegal y no piensa irse: “Tengo en la carnicería un tipo que está atrincherado… El Juzgado N.º 12 de Lomas de Zamora…”, reveló.

Según contó, el intruso no paga servicios, está colgado de la luz y sigue ocupando el lugar pese a las advertencias judiciales.

“Soy víctima de dos usurpaciones”

El periodista describió su situación con crudeza: “Soy víctima de dos usurpaciones. A la casa la pude recuperar con la Justicia, pero mirá cómo la dejaron”.

El caso reaviva el debate sobre los tiempos judiciales, la inseguridad y la indefensión de propietarios ante situaciones que se estiran por años.