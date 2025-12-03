"Se la gasta en mujeres": Familia de un hombre de 75 años pidió a la Justicia bloquear sus bienes

La familia de un hombre de 75 años, apodado por su entorno como el “abuelo animado”, decidió recurrir a la Justicia para solicitar el bloqueo de sus bienes y cuentas bancarias, luego de advertir que el adulto mayor estaría realizando gastos desmedidos en mujeres jóvenes, viajes, regalos y celebraciones nocturnas.

Según señalan sus allegados, el hombre —de nacionalidad colombiana— habría comenzado en los últimos meses un estilo de vida marcado por los excesos y las extravagancias, lo que despertó serias preocupaciones dentro del núcleo familiar.

Temor por la rápida disminución de su patrimonioLos familiares explicaron que gran parte de la fortuna del septuagenario estaría siendo destinada a obsequios costosos, noches de fiesta, consumiciones de lujo y viajes improvisados con sus nuevas compañías.

“Tenemos miedo de que no quede nada, está gastando sin control y cualquier día puede quedarse sin recursos”, señalaron los parientes ante la presentación judicial.

Aseguran además que el hombre “no escucha consejos, no quiere frenar” y que cada día aparece con nuevas amistades que, según creen, se aprovechan de su generosidad.

El “abuelo animado” sigue disfrutando sin preocupaciones

Mientras avanza el pedido judicial para proteger sus bienes, el protagonista de esta historia parece ajeno al conflicto familiar. De acuerdo con personas de su entorno, continúa disfrutando de salidas, música, fiestas y brindis constantes.

“Él dice que quiere vivir la vida, que para eso trabajó tantos años”, relató un conocido que suele verlo en actividades sociales.

Por ahora, la Justicia deberá evaluar si corresponde intervenir en el manejo de su patrimonio o si el hombre conserva plena capacidad para disponer libremente de sus bienes.