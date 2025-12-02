Comprar un auto en 72 cuotas: El plan oficial que bajó sus tasas y presta hasta $ 100 millones

En momentos en los que no es fácil conseguir financiación accesible, un plan oficial está llamando la atención de quienes buscan comprarse un auto nuevo o usado, ya que permite hacerlo sin ahorro previo y con facilidades poco habituales en el mercado.

Se trata de un préstamo, lanzado este año por un banco público, que entrega hasta $100 millones para destinar a la adquisición de automóviles, camionetas pick o utilitarios de las principales marcas, tanto nacionales como importados, y de hasta 10 años de antigüedad.

Se aplica, asimismo, una tasa de interés reducida -que acaban de recortar- y el dinero se devuelve en seis años, de acá al 2031. ¿Pero quiénes pueden acceder, cómo son las cuotas, cuánto hay que ganar y de qué forma se solicita? A continuación, todos los detalles.

Autos y camionetas en 72 cuotas: ¿dónde ofrecen el préstamo y qué costo tiene?

El crédito, que es de tipo personal y se otorga en pesos "a sola firma" (sin prenda ni pagarés), es ofrecido desde julio por el Banco Nación (BNA) con el nombre "+Autos con BNA".

Según informan, el dinero permite cubrir hasta el ?100% del valor del vehículo (IVA incluido) y se puede devolver hasta en 72 cuotas mensuales.

En cuanto a los intereses, el BNA venía aplicando una tasa nominal anual (TNA) fija del 50%, pero a mediados de noviembre la bajó al 38%. Un nivel muy llamativo si se toma en cuenta que hoy en el sistema bancario las tasas de préstamos personales rondan el 72% (y llegan a ser mucho mayores).

"La TNA fija en pesos es del 38%, disminuyendo en 12 puntos porcentuales respecto a la anterior, actualización que convierte a +Autos en una de las opciones más competitivas del mercado", destacó el BNA al anunciar la decisión.

Al computar el resto de los gastos vinculados al crédito, el plan termina teniendo un costo financiero total (CFT) del 57% anual.

Simulador del plan +Autos: ¿cómo son las cuotas y el requisito de ingresos?

De esa manera, un crédito a seis años -el plazo máximo- genera cuotas de $420.699 al mes por cada $10.000.000 prestados.

Asimismo, para acceder al dinero, es necesario que los pagos del préstamo no afecten más del 30% de los ingresos mensuales demostrables del solicitante.

Entonces, por ejemplo, según el simulador del Banco Nación, en caso de pedir:

$10 millones la cuota es de $420.699 y hay que ganar más de $1.402.331 al mes.

$15 millones la cuota es de $631.049 y hay que ganar más de $2.103.497.

$20 millones la cuota es de $841.399 y hay que ganar más de $2.804.663.

$25 millones la cuota es de $1.051.748 y hay que ganar más de $3.505.829.

$30 millones la cuota es de $1.262.098 y hay que ganar más de $4.206.995.

$40 millones la cuota es de $1.682.798 y hay que ganar más de $5.609.326.

$50 millones la cuota es de $2.103.497 y hay que ganar más de $7.011.658.

"La cuota será debitada mensualmente y de forma automática a través de una caja de ahorros a tu nombre. Tendrás que contar con fondos suficientes en la fecha prevista para cada vencimiento", aclaran.

¿Quiénes pueden acceder al préstamo y cómo se tramita?

El préstamo está disponible para cualquier individuo mayor de 18 años que esté en condiciones de tomar deuda en el sistema financiero, incluyendo jubilados y pensionados.

Para obtenerlo, no se necesita ser cliente del Banco Nación previamente ni pasar por una sucursal, sino que se gestiona directamente en la agencia que venderá el vehículo.

Los pasos a seguir sin los siguientes:

Ir a la concesionaria con el DNI.

Consultar la oferta disponible del plan "+Autos": cuánto dinero le ofrece el banco según su perfil.

El vendedor cargará en el sistema los datos personales del cliente y los del vehículo a adquirir.

Desde el celular, usando la app BNA+, hacer una validación biométrica de identidad y aceptar las condiciones del contrato.

De inmediato, el préstamo queda aprobado y se puede finalizar la compra.

El listado con los concesionarios adheridos en todo el país -provincia por provincia- y el resto de los detalles se pueden consultar en el sitio oficial bna.com.ar/home/masautos. /Clarín