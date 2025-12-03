Yanina Latorre filtró en los medios lo que Morena Rial le robó a su papá Jorge y la arruinó

La conductora expuso otro acto delictivo de la mediática, que está en la cárcel desde hace dos meses.

Este martes, Yanina Latorre apuntó contra Morena Rial y la hundió ante todo el país. Al aire de su programa de América, expuso que la joven no solo salió a cometer ilícitos con su bebé Amadeo, también la acusó de haberle robado a su papá, Jorge Rial.

“Esto no lo sabían. Cuando Jorge estaba internado en Colombia, que lo operaron del corazón, ella viajó y le robó la caja fuerte en el sanatorio”, lanzó. El episodio de salud que afectó al periodista ocurrió a fines de abril de 2023, y tanto Morena como su hermana Rocío se trasladaron de inmediato.

Poco después de lo sucedido, la influencer recorrió varios programas de TV para defenestrar al hombre que la adoptó. Lo trató de mafioso y lo acusó de “cortarle los víveres”.

Yanina Latorre apuntó contra Morena Rial por ladrone.

Lo que llegó luego fueron puras malas noticias para Jorge: Morena fue acusada de robar en los camarines de LAM (América) y posteriormente de salir a asaltar casas en Villa Adelina con un grupo de amigos. Actualmente se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena.

Jorge Rial siente vergüenza por la detención de su hija Morena.

Cómo es la celda en la que vive Morena Rial

Martín Leiro, su abogado, detalló las “comodidades” del lugar en diálogo con DDM (América), programa en el que también deslizó que fue una gran lucha que la joven tuviera celular en el penal.

La mediática está en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas. En X, algunas personas se sorprendieron al imaginar que Morena pasó del lujo de los canjes, los tratamientos estéticos y las ganancias por promocionar casinos online a tener que hacer ir la baño sin privacidad.

“Morena está en la cárcel porque no cumplió en lo más mínimo las pocas cosas que debía cumplir. No pueden avalar que una mujer vaya a robar con el bebé. Podría haber habido un enfrentamiento. Lo expuso. No hizo nada bien. Defienden lo indefendible”, opinó un televidente. /TN