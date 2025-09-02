Tiempos de crisis: El comedor de la parroquia de Vaqueros da casi 200 raciones de comida al día

El padre Martín Farfán, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora Aparecida en Vaqueros, dialogó con Aries FM donde comentó cómo es la asistencia que viene brindando el comedor de dicha iglesia, resaltando el esfuerzo ante la necesidad de comida por parte de la gente, dando casi 200 raciones diarias.

“Gracias a Dios, como testigos de la esperanza, al comedor lo sostenemos todo el año, con un esfuerzo como el que hacemos ahora para los peregrinos, sin olvidarnos de los peregrinos de todo el año, es un trabajo constante”, dijo de la labor que llevan hace tres años.

Dicho esto comentó que en la parroquia "contamos con el acompañamiento del pueblo de Salta, consientes que atravesamos momentos difíciles, hoy el comedor nuestro brinda diariamente 185 raciones gratuitas de comida caliente”, enumeró el religioso.

"Nos ponemos en la necesidad del otro, con el hambre no se jode, no preguntamos a las personas qué las llevó a buscar comida, viene gente de la calle, con problemas de consumos, niños, abuelos, adultos mayores, son cosas que parten el alma, vienen en un estado deplorable”

Además, remarcó que la labor parroquial no se detiene y se sostiene gracias al esfuerzo comunitario desde hace tres años: “Nos duele la realidad, sí, pero de nada sirve quejarnos. Ojalá que algunos digan: ‘puedo dar una mano’”.

También mencionó que mucha vecez "llega gente 'consumiendo' y le debo de explicar pero a la vez amarlo tal cual viene, porque la sociedad ya muchas veces lo crucificó, nosotros no juzgamos, nosotros alivianamos con una gota de agua en el mar, gracias a la generosidad de la gente".

Cómo colaborar con la parroquia

Quienes deseen sumarse a este proyecto solidario pueden acercarse directamente a la parroquia o comunicarse al 156-052-782.

También se puede colaborar con una transferencia bancaria:

Alias: sal.pico.jaula

Banco: Macro