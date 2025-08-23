Para este Milagro, llaman a comprometerse "con quienes nos necesitan, que pasan hambre”

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En ese tiempo de preparación, Sin Vueltas de InformateSalta estuvo conversando con monseñor Dante Bernacki, quien reflexionó sobre el fenómeno del Milagro, cómo el mismo ha sabido trascender las fronteras de la provincia, y también el de los peregrinos, que son el ejemplo vivo de la fe.

Primeramente y sobre su participación en la peregrinación de la Puna, el sacerdote recordó que ya cumple 18 años haciendo la travesía, con el contingente del cual “este año se esperan 17.000 personas, esto va creciendo año a año, cada uno tiene una experiencia profunda de amor con Dios, muchos van por curiosidad, pero todos llegan con el Señor en su corazón”.

En este punto exhortó que hay dos tipos de Milagro: “Está el que se ve por fuera y el que no se ve; el primero es el de la reconciliación, que pasa por la confesión, por lo externo, pero está el que acontece en el corazón y es el que se palpa en los peregrinos”.

Dicho esto recordó que el mensaje de este año será ser peregrinos de esperanza pues “el peregrino viene y forma parte de la esencia del Milagro, hace 30 años que comenzó ese fenómeno y hoy son más de 150 peregrinaciones; por eso debemos llevar la esperanza, el encuentro con el Señor reaviva nuestras vidas”.

Por último, mencionó que Salta ya supo perder la potestad absoluta del Milagro pues “ya se volvió nacional e internacional; debemos comprometernos más, con el Señor y con el hermano, el que lo necesita, pensemos en quienes están pasando hambre, en los jubilados, con la discapacidad”.