¡Navidad y rugido de motos! Este domingo es la Papanoeleada Motera y aún podés ayudar

Nuevamente, la solidaridad queda manifiesta en los salteños, con sus acciones aflorando en esta época de las fiestas del fin de año. Y como nadie se quiere quedar afuera, los amantes de los fierros y las dos ruedas vuelven a la carga para la edición 2025 de su “Papanoeleada motera”.

Se trata de una acción que se está volviendo un clásico, consistiendo en una caravana de cientos de motoqueros quienes, vestidos con el traje típico de Papá Noel, salen a recorrer toda la ciudad de Salta para repartir bolsas con dulces y caramelos a los chicos.

“El domingo a las 16:00 horas vamos a estar saliendo, son cinco horas las que vamos a estar en la calle repartiendo golosinas para todos los chicos”, comentó uno de los participantes por la pantalla de Multivisión Federal, contando que ahora serán más de 300 los Papá Noel que participarán de la caravana.

“Los invitamos a que participen, que se sumen”, indicó extendiendo la propuesta no solo a quienes tengan moto, sino a quienes quieran colaborar con dulces, pues aún hay tiempo para armar las bolsitas a entregar este domingo. Asímismo, se puede ayudar por el alias “papanoeleada2025” para comprar los caramelos.

Si alguien tiene dulces para aportar, también se puede comunicar al Instagram @ovejasnegras_oficial para contactarse y acordar el retiro. En cuanto al recorrido, dijo que el mismo es sorpresa, para evitar que la gente se amontone y genere un cuello de botella, reduciendo así cualquier peligro en medio de esta acción solidaria.

No obstante anticipó que partirán desde zona norte de la ciudad de Salta, de allí bajarán al Parque de la Familia, luego cruzarán al Parque Sur, dirigiéndose posteriormente a la zona de los barrio Palermo y Atocha. ¡Preparate para una sorpresa dulce de Navidad!

“Vamos a recorrer toda la ciudad, son más de 80 kilómetros"