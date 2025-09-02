Una de cada 7 personas en el mundo sufre problemas de salud mental según la OMS

De acuerdo a dos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de mil millones de personas en todo el mundo viven con trastornos de salud mental, una cifra creciente entre 2011 y 2021. Afecciones como la ansiedad y la depresión no solo afectan a personas y familias, sino que también generan un impacto económico global considerable. La OMS subrayó la urgencia de ampliar y reformar los servicios de salud mental, e insistió en que la atención en este ámbito debe considerarse un derecho fundamental.

Los informes “Salud mental mundial hoy” y “Atlas de Salud Mental 2024” de la OMS revelaron que los trastornos de salud mental constituyen la segunda causa más importante de discapacidad a largo plazo. Estos trastornos afectan a personas de todas las edades y niveles de ingresos, con una alta prevalencia en todos los países y comunidades.

Según la publicación “Salud mental mundial hoy”, “las enfermedades mentales están muy extendidas, no reciben tratamiento suficiente y carecen de recursos”.

Algunos datos que demuestran estas afirmaciones:

Una de cada 7 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental

71% de las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental

1.4 % o menos de los presupuestos de salud en los países de ingresos bajos y medianos, en promedio, son para salud mental.

Además, el informe mostró que, si bien la prevalencia de los trastornos de salud mental puede variar según el sexo, las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada en general. “Los trastornos de ansiedad y depresión son los más comunes tanto en hombres como en mujeres”, explicó la OMS.