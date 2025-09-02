La mejor TV para jugar: Qué tener en cuenta antes de comprar

¿Buscás la mejor TV para jugar en Argentina? Si pensás actualizar tu televisor para sacar el máximo provecho de tu consola o PC gamer, es fundamental elegir un modelo que combine baja latencia, 4K120 Hz reales por HDMI 2.1 y compatibilidad con las tecnologías de juego más recientes como VRR (Variable Refresh Rate) y ALLM (Auto Low Latency Mode).

Hoy, el mercado argentino ofrece opciones para todos los bolsillos, pero los detalles técnicos hacen la diferencia entre una experiencia fluida y una imagen mediocre. En esta guía, vas a encontrar todo lo necesario para elegir la pantalla ideal, con datos actualizados, sin vueltas y orientado a la comunidad gamer local.

Resolución, Hz y latencia: lo que realmente importa

Para jugar en consola de última generación o en PC, la prioridad pasa por la combinación de alta resolución, alta tasa de refresco y mínima latencia. Una TV con 4K 120 Hz reales —habilitados por puertos HDMI 2.1 y cables “Ultra High Speed” (48 Gbps)— te asegura imágenes más fluidas y nítidas, sobre todo en juegos de disparos y carreras, donde cada milisegundo cuenta.

La latencia (_input lag_) es clave: los modelos tope de gama alcanzan valores inferiores a 10 ms en modo juego y a 120 Hz. En televisores más económicos, si el retardo supera los 20 ms, la sensación de respuesta puede resentirse, especialmente en títulos competitivos. El modo ALLM detecta automáticamente el inicio de una partida y optimiza la configuración para reducir la latencia, mientras que VRR elimina el efecto _tearing_ (desgarro de imagen) cuando la tasa de cuadros varía.

No menos importante es la versión de HDMI. HDMI 2.1 es suficiente para consolas como PS5 y Xbox Series X, permitiendo 4K120, VRR, eARC y más. Aunque HDMI 2.2 se asoma en algunos lanzamientos, todavía no representa una mejora real para el gaming, así que conviene no obsesionarse con lo más nuevo si la diferencia de precio es grande.

Pantallas compatibles con consolas de última generación

Al buscar una TV para PS5, TV para Xbox Series X|S o la futura Nintendo Switch 2, hay requisitos que hacen la diferencia:

PlayStation 5: saca provecho de 4K a 120 Hz y VRR por HDMI 2.1. Incorpora Dolby Atmos, pero todavía no soporta Dolby Vision gaming.

saca provecho de 4K a 120 Hz y VRR por HDMI 2.1. Incorpora Dolby Atmos, pero todavía no soporta Xbox Series X|S: ofrece hasta 120 fps, ALLM, VRR (incluyendo FreeSync) y sí es compatible con Dolby Vision Gaming hasta 120 Hz si la TV lo permite.

ofrece hasta 120 fps, ALLM, VRR (incluyendo FreeSync) y sí es compatible con hasta 120 Hz si la TV lo permite. Nintendo Switch 2: aunque no soporta VRR en modo dock, saca partido del HDMI incluido. Las TVs con buena gestión de movimiento siguen siendo recomendables.

Para aprovechar todo el potencial de estas consolas, lo ideal es que la TV tenga al menos dos puertos HDMI 2.1 si pensás conectar varias fuentes (consolas y/o PC). Muchos modelos OLED actuales ya traen hasta cuatro.

Ventajas de las tecnologías OLED y QLED en juegos

La tecnología OLED, incluyendo variantes como WOLED y QD-OLED, sigue siendo líder en calidad de imagen para gamers: su tiempo de respuesta es casi instantáneo, lo que se traduce en movimientos súper nítidos y negros perfectos. Además, los QD-OLED suman un volumen de color superior y mayor brillo en HDR, haciéndolos espectaculares para escenas vibrantes y juegos con mucha iluminación.

Por su parte, los QLED y Mini-LED ofrecen un brillo sostenido más alto, ideal para habitaciones muy iluminadas, y minimizan el riesgo de marcas permanentes (burn-in), algo a considerar si jugás mucho con HUDs fijos o elementos estáticos. La mejora en la longevidad de los OLED modernos hace que el burn-in sea un problema cada vez menos frecuente, aunque el uso extremo puede acelerar su desgaste.

En cuanto a formatos HDR, la compatibilidad varía por marca: Samsung apuesta por HDR10+ (sin Dolby Vision, pero con soporte ampliado en apps como Netflix), mientras que LG y otros suelen integrar HDR10 y Dolby Vision. Xbox aprovecha Dolby Vision Gaming, pero no así la PS5.

Cómo elegir entre una TV y un monitor gamer

¿Tenés dudas entre un monitor gamer y una TV para jugar? Todo depende del espacio y el tipo de juego.

Si jugás en el living y buscás inmersión, una TV de 55 o 65 pulgadas con 4K120 Hz, VRR y buen HDR suele ser suficiente incluso para jugadores exigentes. La latencia ronda entre 5 y 10 ms en los modelos actuales, valores perfectamente aptos para gaming competitivo casual y maratones de juegos narrativos.

Ahora, si el uso es en escritorio, preferís distancias cortas y buscás el máximo rendimiento competitivo, un monitor 4K 240 Hz (con HDMI/DP 2.1) marca la diferencia, sobre todo en títulos de eSports o shooters ultrarrápidos. Para consolas, basta con un monitor que tenga HDMI 2.1 compatible con 4K120 y VRR.

Modelos con buen rendimiento y precio en Argentina

En el mercado argentino, la oferta de TVs para jugar se mantiene variada y todavía hay modelos que valen la pena, incluso aunque no sean de la última generación absoluta. Aquí van algunas opciones destacadas, tomando como referencia precios y disponibilidad actual:

LG OLED B4 (55", OLED55B4PSA): el “entry OLED” más elegido. Ofrece 4×HDMI 2.1, VRR (G-Sync/FreeSync), excelente latencia y calidad visual sobresaliente por su precio.

el “entry OLED” más elegido. Ofrece 4×HDMI 2.1, VRR (G-Sync/FreeSync), excelente latencia y calidad visual sobresaliente por su precio. LG OLED C3 (55", OLED55C3PSA): todavía es un chollo si lo encontrás con descuento. Mantiene todas las funciones clave para gaming y una calidad de imagen muy alta.

todavía es un chollo si lo encontrás con descuento. Mantiene todas las funciones clave para gaming y una calidad de imagen muy alta. Samsung S90D (55") QD-OLED: destacada para juegos gracias a su input lag bajísimo, soporte 4K hasta 144 Hz y VRR. Muy bien valorada por críticos y usuarios.

destacada para juegos gracias a su input lag bajísimo, soporte 4K hasta 144 Hz y VRR. Muy bien valorada por críticos y usuarios. Samsung QN90D (50") Neo QLED: ideal para espacios con mucha luz. Tiene 4K120, VRR y excelente brillo, siendo una alternativa sólida a los OLED.

ideal para espacios con mucha luz. Tiene 4K120, VRR y excelente brillo, siendo una alternativa sólida a los OLED. TCL C845 (65") Mini-LED: muy buen brillo, atenuación local y relación precio-prestaciones en el mercado local.

muy buen brillo, atenuación local y relación precio-prestaciones en el mercado local. Hisense U8 (55"): opción de gama media-alta, con fuerte brillo HDR y buen set gaming. Disponible en cadenas nacionales.

¿Tu elección depende de la luz de la sala? Para ambientes luminosos, priorizá QLED/Mini-LED (Samsung QN90D o TCL C845). Si vas por juegos cinemáticos en cuarto oscuro, OLED (LG B4/C3, Samsung S90D) sigue siendo la mejor opción, sobre todo para Xbox si te importa Dolby Vision Gaming.

Consejos finales para elegir tu próxima TV gamer

Prioritizá puertos HDMI 2.1 y confirmá que acepten 4K120 Hz y VRR reales.

y confirmá que acepten 4K120 Hz y VRR reales. Consultá siempre el input lag publicado en modo juego, especialmente si jugás competitivo.

publicado en modo juego, especialmente si jugás competitivo. No te obsesiones con la última versión de HDMI ; 2.1 es más que suficiente hoy.

; 2.1 es más que suficiente hoy. Si te gusta el HDR intenso y la sala es muy luminosa, optá por QLED o Mini-LED.

Para la mejor experiencia en negros y contraste, los OLED actuales todavía son la referencia, y su longevidad ya no es un problema para uso normal.

Preguntas frecuentes sobre TVs para jugar en Argentina

¿Cuáles son las mejores TVs para jugar en consola actualmente?

Las opciones más recomendadas combinan 4K120 Hz, VRR y bajo input lag. Modelos como LG OLED B4/C3, Samsung S90D y TCL C845 ofrecen excelente relación calidad-precio y siguen siendo altamente competitivos.

¿Es necesario tener HDMI 2.1 para jugar en PS5 o Xbox Series X?

Para aprovechar 4K120 Hz y VRR en consolas de última generación, HDMI 2.1 es imprescindible. Asegura la máxima fluidez y compatibilidad con las funciones modernas de gaming.

¿OLED sigue teniendo riesgo de burn-in para juegos?

La tecnología OLED ha mejorado mucho en la gestión del burn-in. Usos normales (incluso sesiones largas de gaming) ya no presentan problemas serios, aunque el uso con imágenes fijas permanentes puede acelerar el desgaste.

¿Qué conviene más: TV gamer o monitor 4K 120 Hz?

Si buscás inmersión y juego casual en pantalla grande, una TV gamer con 4K120 Hz es suficiente y versátil. Para competencia extrema en escritorio, un monitor 4K 240 Hz brinda la ventaja extra de refresco y respuesta. Todo depende de tu espacio y preferencias.