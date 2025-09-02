Circunvalación: Sacó a pastar a las cabras y generó temor en los conductores

Automovilistas alertaron a InformateSalta sobre el peligro que se generó en Circunvalación Noroeste debido a una mujer que sacó a pastar a un grupo de cabras.

Los animales estaban pastando en la banquina y se generó temor de parte de los automovilistas que circulaban a la altura de la bajada a San Lorenzo. Uno de ellos debió frenar de manera intempestiva, lo que casi genera un accidente de tránsito.

Desde la Policía de Salta, se viene alertando del peligro que conlleva dejar animales sueltos en las rutas, incluso personas han perdido la vida por la falta de control.