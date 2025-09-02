“Voten bien”: Picante comentario de Lali en La Voz Argentina

A cinco días de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de este domingo, Lali Espósito volvió a utilizar un espacio de entretenimiento para lanzar comentarios políticos dirigidos contra el Gobierno libertario, en una actitud que muchos consideran una forma de desestabilización y un uso inapropiado de la pantalla televisiva.

Durante una emisión de La Voz Argentina, la cantante interrumpió el clima familiar del programa con un mensaje irónico al público: “Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”. La frase generó risas entre sus compañeros de jurado, pero en redes sociales fue interpretada como un gesto de clara intencionalidad política, que desató tanto apoyos como críticas.

Lejos de detenerse ahí, Espósito redobló la carga política al hacer cantar a una participante la emblemática “No llores por mí Argentina”, tema asociado directamente al peronismo. La elección reavivó las críticas hacia la artista por mezclar militancia con un programa de entretenimiento visto por familias de todo el país.

El episodio ocurre en medio de una campaña electoral atravesada por denuncias de corrupción que golpean al oficialismo, y a pocos días de una votación clave en Buenos Aires. Sin embargo, el uso de espacios de entretenimiento para lanzar mensajes partidarios despierta cuestionamientos sobre la responsabilidad de figuras públicas como Lali, que eligen la televisión masiva para llevar adelante su agenda política.