En septiembre aumentan las asignaciones familiares, ¿cuáles son los nuevos montos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un incremento de 1,90% en los montos de las asignaciones familiares a partir de septiembre de 2025. La medida también alcanzó a los topes de ingresos que se utilizan para determinar el acceso a estas prestaciones, lo que impactó en trabajadores registrados, monotributistas y titulares de programas sociales.

El nuevo límite máximo individual de ingresos quedó establecido en $2.359.258. Quienes superaron ese monto quedaron excluidos del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos del grupo no rebasó el máximo fijado.

El esquema de actualizaciones incluyó a todas las asignaciones previstas en la Ley 24.714, con excepción de la Ayuda Escolar Anual, que se ajusta en marzo de cada año. De esta forma, los valores se adaptaron tanto en el nivel general como en las distintas zonas geográficas con beneficios diferenciales.

La medida alcanzó a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de todas las categorías, beneficiarios del sistema previsional, titulares de pensiones contributivas y no contributivas, perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

La resolución publicada fijó los nuevos valores por tipo de prestación. En el caso de Nacimiento, el monto general ascendió a $67.079, cifra que se replicó en las cuatro zonas definidas por la normativa. Para Adopción, el importe se estableció en $401.075, mientras que para Matrimonio el valor pasó a $100.441.

Las asignaciones Prenatal y por Hijo se segmentaron según el nivel de ingresos familiares. En el primer rango, para ingresos hasta $891.041, la asignación por Prenatal se fijó en $57.549 y la de Hijo en $28.574. En el segundo rango, entre $891.041,01 y $1.306.800, los montos quedaron en $38.749 y $25.809 respectivamente.

Para el tercer rango, de $1.306.800,01 a $1.508.746, las cifras fueron $23.452 para Prenatal y $15.458 para Hijo. Finalmente, en el cuarto rango, hasta $4.718.516, se pagaron $12.112 por Prenatal y $7.750 por Hijo.

La asignación por Hijo con Discapacidad también se dividió en escalas. Para ingresos de hasta $891.041, se asignaron $187.375. En el rango de $891.041,01 a $1.306.800, el monto quedó en $132.478, y para ingresos de $1.306.800,01 o más, la cifra fue $83.697.