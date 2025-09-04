Guillermina Valdés ventiló detalles inéditos a tres años de su separación de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés reapareció en televisión y contó detalles inéditos de su separación de Marcelo Tinelli. A tres años de la ruptura, la modelo aclaró algunas cuestiones relacionadas a la división de bienes después de terminar el vínculo con el conductor.

En las horas recientes, un cronista de Puro Show (eltrece) se cruzó con la empresaria y le preguntó por el departamento de la Torre Leparc, donde reside junto a su hijo Lorenzo -fruto de su relación con el presentador- y que, según trascendió, habría sido un obsequio de Tinelli. Sin embargo, antes de responder, ella hizo una aclaración.

Incómoda ante la consulta, lo interrumpió y corrigió al periodista: “¿Qué me dejó? Hay un error acá”. Luego sumó: “El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada. Yo puse mis ahorros y él puso la otra parte”.

Durante la entrevista, Guillermina también mostró su fastidio al oír la expresión “división de bienes”, ya que, según explicó, en su separación del conductor esa instancia nunca llegó a producirse.

“No dividimos nada, no hubo nada de eso. El departamento en el que yo vivo con mi hijo Lorenzo, lo compramos entre los dos“, volvió a aclarar la ex de Joaquín Furriel.

Pampito, conductor del programa, decidió hacer un comentario tras pasar la nota al aire. “Ellos vivían en departamentos separados, él arriba y ella debajo en la misma torre. Cuando se separan, Marcelo quiso comprarle parte del departamento que ella ocupaba pero le ofreció una suma que no le pareció conveniente ya que con ese dinero no llegaba a comprar otro en la zona”, sostuvo.

Santiago Maratea contó qué fue lo que lo enamoró de Guillermina Valdés y explicó los motivos de su separación

En abril, el influencer estuvo invitado a Ángel Responde (Bondi), donde contestó las preguntas de los oyentes, incluidas aquellas sobre su affaire con la modelo.

“¿Santi, estás con Guillermina?“, leyó Ángel de Brito al aire de su ciclo, y contestó: ”No, ya está lo de Guillermina". Entre risas, el invitado expresó: “Basta, chicos. Para siempre me lo van a preguntar. Dios...”.

Santiago Maratea contó qué fue lo que lo enamoró de Guillermina Valdés y explicó los motivos de su separación (Foto: Captura Youtube Bondi)

Fue entonces que el conductor contó: “Hablé con Guille y la vi en una nota que decía ‘no, somos amigos, seguimos charlando’”. “Pero, bueno, las relaciones pasan y a veces queda la amistad también. Si terminaste bien, ¿por qué te vas a pelear?“, reflexionó.

Maratea coincidió con el conductor, que además señaló que ella “es amorosa y picante”. “Para mí lo peor de conectar posta con una piba y cortar es si perdés eso que tiene la otra persona, lo que te atrajo al principio. A mí Guille, sobre todo, me parece muy sabia y muy que desdramatiza". /TN