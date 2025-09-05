Milagro 2025: Salteños colectan agua, frutas y golosinas para peregrinos de La Poma

Peregrinos de La Poma caminan al Milagro como cada año y si bien es una acto puro de Fe, devoción y eperanza ante nuestros Santos Patronos, también requiere un gran sacrificio físico que requiere asistencia.

Atentos a estos peregrinos, es que un grupo de salteños, busca colectar donaciones para llevarles y a la vez unirse a ellos.

Requieren agua, frutas y golosinas, las cuales pueden ser acercadas a calle 20 de Febrero 1648. También pueden comunicarse con los organizadores al 3875881602.

Vos podés ser parte de este Milagro dando asistencia a los peregrinos.