Orán: Condenaron a un exempleado judicial por los "favores" procesales de Claudio Parisi

Maximiliano Germán Correa, exsecretario letrado del Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, fue condenado por su responsabilidad en maniobras de corrupción judicial vinculadas al destituido exjuez Claudio Alejandro Parisi. En un juicio abreviado donde admitió su culpabilidad, Correa confesó haber utilizado su cargo y su amistad con el magistrado para intermediar en el cobro de sobornos a cambio de otorgar beneficios procesales a imputados en causas graves.

Como resultado de este acuerdo, la Sala I del Tribunal de Juicio le impuso la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Además, Correa recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer cualquier cargo público y deberá realizar un curso de ética judicial. Los fiscales de la Unidad Fiscal destacaron que el exfuncionario actuó como nexo para que el exjuez Parisi recibiera dádivas.

Entre los beneficios que se otorgaron mediante estas gestiones ilegales, se encuentra la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, y la anulación de su requerimiento a juicio. También se incluyó el beneficio de domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hoy se encuentra prófugo tras protagonizar un siniestro vial fatal, huir y hacer desaparecer el vehículo.

Correa llegó a esta instancia luego de haber cumplido un año y tres meses de prisión preventiva. Cabe recordar que por estos mismos hechos ya fueron condenados el abogado defensor Roberto Ortega Serrano y el ex empleado judicial Héctor Manuel Alderete. El único que resta ser juzgado es el exjuez Claudio Alejandro Parisi, quien permanece bajo prisión preventiva y será sometido a un juicio oral y público.