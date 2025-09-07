Central Norte recibe a Agropecuario: Con la permanencia asegurada, va por un cierre en alza

Hoy a las 17, Central Norte enfrenta a Agropecuario Argentino en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el Torneo Primera Nacional 2025. El “Cuervo” llega con el objetivo cumplido: seguirá en la categoría en 2026, tras la caída de CADU ante Deportivo Morón.

Con la permanencia sellada, el equipo dirigido por Pablo Fornasari cambia el foco: buscará cerrar la jornada con una actuación sólida ante un rival exigente y regalarle a su gente una tarde de celebración en el Martearena. La tranquilidad de haber asegurado la plaza permite pensar en rotaciones puntuales y en consolidar funcionamiento, sin perder competitividad frente a un Agropecuario que suele proponer intensidad y orden táctico.

El encuentro está programado para las 17:00 y promete un marco de público importante, en una tarde en la que Central Norte intentará transformar el alivio por la permanencia en impulso deportivo, de cara al tramo final del certamen.