Zonda y tragedia: El joven fallecido no trabajaba en una app de viajes, lo hacía "de forma trucha"

Si bien pasaron un par de días, sigue la conmoción luego que un joven de 21 años murió y su acompañante, una mujer de 22, resultó gravemente herida tras impactar su motocicleta contra una estructura metálica caída en la avenida Fernández Molina, al costado del estadio Padre Martearena.

Esto fue el martes a la madrugada cuando corría el viento zonda. La víctima fatal fue identificada como Leandro Isac Guitián, y la chica que lo acompañaba, de nombre Ana Belén, sufrió traumatismos graves y fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo.

Ahora hubo novedades pues, si bien en un primer momento había trascendido que el muchacho era conductor de una aplicación de transporte, realizando un viaje justamente al momento de impactar contra la estructura, ahora trascendió que no trabaja para una app de viajes, sino de manera “trucha”.

Quien dio esta información fue el periodista Juan Abdala quien, por FM Profesional, comentó que estuvo buscando más data sobre el caso, enterándose que el muchacho en cuestión trabajaba en el servicio de transporte de pasajeros pero de forma ilegal.

“Él no trabajaba para una aplicación, sí hacía transporte de pasajeros pero de manera trucha, para ninguna aplicación”, mencionó el periodista remarcando que estaba fuera del sistema legal, como también que tanto él como la chica que iba en la moto no habrían estado usando casco.

Cabe recordar que, según las cámaras de seguridad del 911, a las 5:03 de la mañana una estructura metálica utilizada en los desfiles de carnaval se desplomó sobre la avenida. Diez minutos después, a las 5:13, una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra el obstáculo, desencadenando la tragedia.

El impacto inicial hizo que Guitián perdiera el control de su moto y, unos 40 metros más adelante, chocara contra otra estructura que se mantenía en pie. Este segundo impacto fue fatal y le causó la muerte de forma instantánea. Las primeras pericias señalan que la víctima no advirtió la estructura caída en la calzada, aunque el lugar estaba correctamente iluminado.