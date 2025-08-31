Central Norte aguantó hasta donde pudo y perdió 1 a 0 ante Gimnasia en Jujuy

Por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, en un estadio 23 de Agosto colmado de hinchas, Gimnasia de Jujuy derrotó 1 a 0 a Central Norte

Durante el primer tiempo el Cuervo generó más chances de gol, sin gran profundidad, pero causó más daño en el arco del Lobo.

Luego, a los 44 de l primer tiempo le anularon un golazo a Francisco Molina por una supuesta posición adelantada que generó mucha polémica ya que el jugador no parecía en posición adelantada en el momento del pase.

El segundo tiempo el Lobo salió a jugar con otra mentalidad y durante los primeros cinco minutos de juego tuvo dos oportunidades para marcar, pero falló en la recta final. A los 17', Camacho quedó frente al arco tras un rebote pero la terminó tirando por arriba, apenas afuera. Un minuto más tarde, otra llegada con un tiro de afuera de Endrizi hizo que el arquero Cuervo la saque al córner.

Hasta que de tanto insistir y tras un centro desde la derecha después de una buena jugada de Tortuga Fernández, apareció Santiago Camacho para empujarla y meter el merecido 1 a 0 a favor del local.