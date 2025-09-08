Fiscalía pidió prisión perpetua para la madre de Leonel Francia

El juicio por la muerte de Leonel Francia, el niño de 11 años que falleció tras ingresar al hospital Papa Francisco con un grave traumatismo en la cabeza, entró en su etapa final.

Este lunes, el fiscal penal Santiago López Soto solicitó al Tribunal que Lidia Raquel Cardozo, madre del menor, sea condenada a prisión perpetua por homicidio agravado y lesiones agravadas.

El caso, que conmocionó a Salta en 2023, llegó a juicio tras dos años de investigación y declaraciones testimoniales que describen un contexto de violencia y maltrato en el hogar del niño.

#Salta #UGAP El fiscal penal Santiago López Soto, sostiene la acusación contra Lidia Raquel Cardozo por el homicidio agravado y lesiones agravadas de su hijo. Solicitó al Tribunal que sea condenada a la pena de prisión perpetua. Alegan ahora, los abogados querellantes. pic.twitter.com/qEsoQXWDEq — Ministerio Público Fiscal de Salta (@FiscalesPenales) September 8, 2025

Durante la audiencia, la acusada negó haber maltratado física o verbalmente a Leonel y aseguró desconocer cómo se produjeron las lesiones que finalmente le causaron la muerte.

Según los testimonios recabados, vecinos relataron episodios de maltrato físico y psicológico hacia el menor. Una vecina contó que Leonel debía realizar tareas domésticas excesivas antes de ir a la escuela, mientras que otro vecino relató que el niño le había mostrado heridas en la mano y confesado que su madre se las había causado.

El maltrato fue confirmado también por profesionales que realizaron la autopsia psicológica del menor. La psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales señaló que Leonel se había “sobreadaptado a su situación familiar en búsqueda de atención y cariño” y que presentaba claros indicadores de malos tratos.

Se espera que el veredicto se conozca al cierre de la jornada, marcando un punto final a un caso que sacudió a la provincia.