Derogación de la Ley de Alquileres: ¿Cómo impactó en Salta y cómo cerró el mercado en 2025?

La derogación de la Ley de Alquileres modificó de manera profunda el mercado inmobiliario en Salta. A un año del cambio de reglas, el balance muestra un escenario con mayor oferta de viviendas en alquiler, precios que dejaron de dispararse y un reordenamiento del sector tras un período de fuerte incertidumbre.

"Intervenir contratos nunca dio buenos resultados y terminó perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos”

Así lo explicó Pablo Castañeda, corredor público inmobiliario e integrante del equipo de RE/MAX NOA, en diálogo con InformateSalta, al analizar el comportamiento del mercado durante 2025. “La ley de alquileres se había sancionado en un contexto político, pero el mercado ya venía advirtiendo que no era necesaria. Intervenir contratos nunca dio buenos resultados y terminó perjudicando tanto a propietarios como a inflación”, sostuvo.

Según detalló, uno de los efectos más visibles fue la retirada masiva de propiedades del mercado formal. “Se llegó a retirar hasta casi el 80% de la oferta natural en muchas plazas del país y Salta no fue la excepción. El propietario no sabía a qué atenerse: plazos rígidos, ajustes impuestos por ley y una inflación muy alta hicieron que muchos prefirieran no alquilar”, explicó.

Con la derogación y la implementación del DNU que habilitó la libertad contractual, el escenario comenzó a cambiar. “Cuando se permitió acordar libremente precio, plazo, moneda y ajuste, todas esas unidades que estaban retenidas volvieron al mercado. Eso hizo que el precio se amesetara”, señaló Castañeda.

"Los alquileres en dólares están bajando en Salta"

El especialista aclaró que el análisis debe hacerse en dólares, una referencia habitual en el sector inmobiliario argentino. “En términos interanuales, los alquileres en dólares están bajando en Salta. Al haber más oferta, el mercado se equilibra y los valores dejan de subir”, indicó.

En pesos, en cambio, la percepción de aumentos responde a contratos que venían muy retrasados. “Muchos alquileres estaban desfasados por la ley anterior. Cuando se firmaron nuevos contratos, hubo ajustes fuertes, pero en realidad fue una corrección hacia valores de mercado”, explicó.

Otro factor que impactó en la oferta fue el retroceso de los alquileres temporarios. “Hoy las plataformas de alquiler turístico ya no son tan atractivas como antes. Muchas unidades vuelven al alquiler habitacional, sumándose a un boom de construcción que se dio entre 2021 y 2023”, detalló.

Para Castañeda, el desafío sigue siendo el poder adquisitivo. “Alquilar está difícil para mucha gente, pero no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Es una realidad mundial. Por eso es clave entender que el alquiler debe ser una ecuación que funcione para ambas partes”, concluyó.