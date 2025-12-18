¿Qué dijo el JP Morgan sobre las modificaciones del esquema cambiario?

Un informe del JP Morgan que se pudo conocer hoy, da cuenta del diagnostico y las previsiones que hacen desde la entidad sobre el nuevo esquema monetario lanzado por el Banco Central (BCRA).

El documento, The FX Regime Recalibrated, destaca que los cambios que se difundieron buscan "resolver dos preocupaciones principales de los inversores luego de las elecciones legislativas: acumulación de reservas y vulnerabilidades del régimen cambiario".

“El caso base del BCRA proyecta que la base monetaria crecerá de 4,2% a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, consistente con compras de reservas por 10 mil millones de dólares sin necesidad de esterilización”, sostiene el análisis. Más adelante sostiene que si la demanda de dinero se incrementa en un punto del PBI, "la acumulación de reservas podría alcanzar 17 mil millones de dólares”.

Según aclara JP Morgan, el objetivo declarado es dotar de mayor robustez al régimen cambiario y eliminar las vulnerabilidades asociadas a la apreciación real del peso y a la debilidad de los márgenes dentro de la banda. Es que "a partir del 1 de enero de 2026, “los techos y pisos de las bandas cambiarias se ajustarán cada mes al ritmo de la inflación informada en el dato más reciente disponible (dos meses previa)”.

“El impacto inicial en el dólar parece ser levemente alcista, con una apertura levemente más débil de la moneda tras el anuncio. La mayor demanda de dólares correspondiente al 5% del volumen negociado puede sumar presión adicional sobre la moneda”.