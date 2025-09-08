Juicio por Leonel Francia: Hoy se realizarán los alegatos y se conocería el veredicto

El juicio por la muerte de Leonel Francia, el niño de 11 años que ingresó sin vida a un hospital con una grave lesión en la cabeza, entra en su fase final con el inicio de los alegatos de las partes.

En el proceso, Lidia Raquel Cardozo, la madre del menor, imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, tuvo la oportunidad de declarar ante el Tribunal.

Tal como anticipó el sitio Fiscales Penales, será hoy lunes 8 de septiembre cuando se espera que, tras la finalización de las declaraciones testimoniales y la inspección judicial, se dará lugar a los alegatos de la fiscalía y la defensa. La expectativa es alta ya que, según se prevé, el veredicto podría conocerse al final del día, poniendo un cierre a este doloroso caso.

Cabe recordar que, en su declaración ante los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, la acusada dio su versión de los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2023. Cardozo, quien aceptó responder a las preguntas de las partes, negó haberle dado malos tratos verbales o físicos a su hijo. Asimismo, dijo desconocer la causa de las graves lesiones que el menor sufrió y que, según la autopsia, le provocaron la muerte por un traumatismo encéfalo craneal.

Mientras tanto, ¿qué pasó en las últimas audiencias? A lo largo de las mismas, los testimonios de los vecinos arrojaron luz sobre la situación de violencia que vivía el niño en su hogar. Una vecina y madre de un amigo de Leonel relató que "antes que se vaya a la escuela, él tenía que limpiar y sacar todas las cosas afuera, sacaba carretillas, máquinas".

Otro vecino, que mantenía una relación cercana con el pequeño, contó que en una ocasión, el niño le mostró heridas en la mano y le confesó que su madre se las había causado. Años atrás, el mismo vecino ya había visto signos de violencia y escuchó al niño gritar pidiendo perdón mientras su madre, al parecer, lo golpeaba.

El maltrato físico y psicológico también fue confirmado por una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien junto a otro profesional realizó la autopsia psicológica de la víctima. Según su testimonio, Leonel se había "sobreadaptado a su situación familiar en búsqueda de atención y cariño" y se identificaron "indicadores de malos tratos".

Una médica que lo atendió el día de su muerte en el hospital Papa Francisco declaró que la madre le dio una versión "confusa" de lo sucedido y le dijo que Leonel "habría sufrido un accidente con un hierro". La declaración de la licenciada en Trabajo Social que realizó las entrevistas con los vecinos también confirmó la "rigurosidad" que la acusada aplicaba a su hijo y que los castigos físicos eran habituales.