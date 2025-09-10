Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior designado por Milei

El próximo lunes, el Presidente de la Nación encabezará una cadena nacional para presentar los lineamientos del Presupuesto 2026, la herramienta clave con la que el Gobierno buscará garantizar estabilidad económica y política en un año marcado por tensiones con el Congreso.

La iniciativa llega en un momento sensible: La Libertad Avanza necesita reconstruir puentes de diálogo con los gobernadores y sectores opositores, luego de varias derrotas legislativas que complicaron la aprobación de leyes centrales para el oficialismo.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el funcionario Lisandro Catalán tendrá un rol estratégico en la articulación política. Reconocido por su perfil técnico y bajo perfil mediático, el dirigente ya venía trabajando en el acercamiento con mandatarios provinciales.

Catalán cuenta con una trayectoria de continuidad en distintos gobiernos. Ingresó al Registro Nacional de Reincidencia durante la gestión de Mauricio Macri y en 2020 fue designado director del área bajo la órbita de Marcela Losardo. Conservó el cargo tras la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia, con quien mantuvo una relación cordial pese a militar en proyectos políticos opuestos.

Su participación también fue clave en la transición presidencial, donde actuó como nexo con referentes del kirchnerismo, entre ellos Eduardo “Wado” de Pedro, para garantizar el traspaso institucional. Esa experiencia fortaleció la confianza depositada en él por el oficialismo actual.

El nuevo desafío será lograr que el Presupuesto 2026 no quede trabado en el Congreso y sirva como una señal de gobernabilidad frente a la sociedad y los mercados. El Gobierno apuesta a que la exposición del Presidente en cadena nacional marque el inicio de una etapa de mayor consenso político.

De este modo, la presentación del Presupuesto se perfila como un test político: no solo mostrará las prioridades económicas de la administración libertaria, sino también su capacidad para reconstruir lazos con las provincias y sostener un programa común de gestión.