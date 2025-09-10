Milei dará este lunes una cadena nacional para explicar el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La transmisión llega en medio de un fuerte replanteo interno del gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Durante la mañana de este miércoles, Milei encabezó en la Casa Rosada su tercera reunión de gabinete de la semana para definir prioridades de gestión antes del inicio formal de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Al encuentro asistieron ministros clave, como Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Lisandro Catalán, recientemente designado ministro del Interior, además de secretarios presidenciales y asesores cercanos.

El objetivo de estas reuniones es consolidar los lineamientos económicos y políticos definidos en encuentros previos, y fortalecer la coordinación interna a través de la nueva Mesa Federal, impulsada por Milei, que busca mejorar el diálogo con gobernadores afines y articular la estrategia de campaña tras la caída en Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, el Presidente se involucrará de manera directa en la defensa del Presupuesto, en un contexto de tensiones con algunas provincias por los fondos y la gestión de recursos. “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes”, comunicó el partido a través de sus redes sociales.