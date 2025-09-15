Dos detenidos por robo de ganado y tenencia ilegítima de armas de fuego

Las tareas de campo estuvieron a cargo de la Policía Rural y Ambiental. Se allanaron tres domicilios y secuestraron armas, cartuchos, herramientas, carne y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal zonal.

Efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera detuvieron a dos hombres mayores de edad vinculados a causas de abigeato y tenencia ilegítima de arma de fuego, hechos ocurridos en el mes de agosto en zonas rurales de la localidad de Copo Quile.

En ese contexto, con la colaboración de recursos del Distrito de Prevención 13 y bajo directivas del Juzgado de Garantías 2 de Metán, se allanaron tres domicilios y secuestraron 2 revólveres, 3 escopetas, 2 rifles, carne de animales silvestres, herramientas, más de 200 cartuchos de diferentes calibres y una moto que habría sido utilizada para cometer los ilícitos, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de La Frontera.