Entre viñedos, sin pólvora ni balas: Ladrones robaron armas antiguas y quedaron al descubierto

En Cafayate, tres hombres fueron detenidos e imputados por su presunta participación en una serie de delitos contra la propiedad, que incluyeron robos a varias viviendas y a un museo privado. La investigación está a cargo de la fiscal penal Sandra Rojas.

Un joven de 19 años enfrenta cargos por robo simple, robo calificado por escalamiento y efracción, hurto simple, hurto calificado y asociación ilícita, todos en concurso real. En tanto, dos hombres de 21 y 50 años fueron acusados por el delito de asociación ilícita.

Los ilícitos investigados comenzaron en diciembre de 2024, cuando en un club de campo ubicado sobre la Ruta 40 fueron sustraídos un televisor de 55 pulgadas, una notebook, un dron, un reloj y auriculares, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. En junio pasado se produjo otro robo en una vivienda, de donde se llevaron electrodomésticos y alhajas tras forzar una ventana.

En los meses siguientes se denunciaron al menos otros seis robos en distintos domicilios, con sustracción de garrafas, televisores, microondas, una tablet, una tostadora y diversos elementos. En uno de los hechos, uno de los acusados fue sorprendido en flagrancia.

El episodio más resonante se registró el 5 de julio, cuando ingresaron a un museo privado y robaron armas antiguas de colección: tres pistolas del siglo XIX con grabados, una escopeta calibre 16 y varios fusiles. Aunque estaban en buen estado, no eran funcionales.

Tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías, la policía secuestró elementos de interés para la causa. En la audiencia de imputación, el principal acusado se acogió a la figura del arrepentido y aportó datos sobre el “modus operandi” del grupo, lo que permitió orientar la investigación y recuperar parte de los bienes, incluidas las armas históricas.