Aplazan el juicio por el crimen de Jimena Salas tras la muerte de “Chino” Saavedra

Luego de que Javier Nicolás Saavedra, conocido como "El Chino", fuera hallado sin vida en la Alcaidía de la provincia, el Tribunal de Juicio de Salta resolvió que el juicio por el femicidio de Jimena Salas se aplace hasta el próximo miércoles 24 de septiembre.

La decisión fue anunciada en una audiencia presidida por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano.

La postergación del debate oral, que originalmente debía comenzar hoy, 16 de septiembre, fue solicitada por las partes y concedida por el tribunal por “cuestiones humanitarias” y para "garantizar el derecho de defensa" de los otros imputados.

La Unidad Fiscal, integrada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, y la defensa de los acusados, a cargo de Marcelo Arancibia, estuvieron presentes en la audiencia. También asistió Pedro Javier Arancibia como querellante en representación de la familia de la víctima.

El crimen de Jimena Salas, un hecho que conmocionó a la provincia, ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros. Ese día, su esposo encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba múltiples signos de violencia con arma blanca.

A pesar de la muerte de uno de los principales imputados, la causa continúa con los otros dos coimputados: Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra. Ambos enfrentan graves cargos por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.