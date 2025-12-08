Volvieron a aumentar los cigarrillos un 12%: Mirá la nueva lista de precios

Massalin Particulares vuelve a aplicar un aumento en los precios de sus productos y suma otro ajuste antes de fin de año. Desde el 6 de diciembre de 2025 rige una nueva lista oficial de cigarrillos para todas sus marcas, marcando así el sextoy último aumento del año.

El porcentaje de aumento oscila entre 6% y 12,50%, con variaciones según cada línea. En comparación con los valores de septiembre, la mayoría de los productos suben entre $180 y $600 por atado, dependiendo la marca y el formato.

El sector atraviesa un 2025 marcado por ajustes constantes y un dólar que presiona los costos importados. Las tabacaleras ya habían realizado incrementos en enero, abril, junio, agosto y septiembre, y diciembre vuelve a actualizar los valores en todo el país.

Cómo quedan los precios de los cigarrillos en diciembre 2025

Los siguientes valores corresponden a la comunicación oficial enviada a kioscos y puntos de venta y ya están vigentes en todo el país.

Marlboro Titanium, nuevas incoporaciones

Blue Titanium RCB 20 → $5850

Gold Titanium Super Slims Box 20 → $5850

Red Titanium Box 20 (edición limitada) → $5300

Marlboro, aumento del 6% promedio

Marlboro Red Box 20 | Gold Original RCB 20 → $5300

Red Común → $4950

Red | Purple Fusion Box 12 → $3160

Vista Purple Fusion XL Box 20 → $5300

Vista Coral Fusion XL Box 20 → $5300

Vista Blue XL Box 20 → $5300

Philip Morris, se actualiza un 7% arriba promedio

Philip Morris Box 20 → $4750

Philip Morris Común → $4350

Philip Morris Box 12 → $2820

Philip Morris Blue Spin Box 20 → $4750

Philip Morris Blue Spin Box 12 → $2860

Chesterfield, incremento del 8% promedio

Chesterfield Original Común → $3680

Chesterfield Original Box 12 → $2470

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20 → $3680

Chesterfield Purple Motion 1 Común → $3680

Chesterfield Blue Motion Box 20 → $3680

Chesterfield Blue Motion Común → $3680

Chesterfield Blue Motion Box 12 → $2470

Harmony

Harmony Dorado Negros | Colorados Común → $3680

Marlboro Crafted, aumentos que van del 10% al 12%

Marlboro Crafted Red Box 20 → $3050

Marlboro Crafted Coral Box 20 → $3050

Marlboro Crafted Forward Box 20 → $3050

Marlboro Crafted Red Común → $2750

Marlboro Crafted Blue Común → $2750

Marlboro Crafted Forward Común → $2750

La actualización impacta directamente en kioscos de todo el país.