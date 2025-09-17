Un salteño fue detenido en Santiago del Estero, secuestró a su ex pareja por más de 7 horas

En la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, se vivió este martes una jornada de máxima tensión tras un grave hecho de violencia de género protagonizado por un salteño. Se trata de Ismael Toledo, conocido como “El Salteño”, oriundo de Metán, quien irrumpió en la vivienda de su ex pareja y la retuvo contra su voluntad durante más de siete horas bajo amenazas con un arma blanca.

La víctima ya había realizado denuncias por hostigamiento y amenazas, además de exponer en redes sociales el temor constante que sufría. “No puedo seguir viviendo con miedo por culpa de un psicópata… tengo que salir de mi casa con mis dos hijos a las 2 de la mañana por lo que pueda llegar a hacer”, había escrito días atrás en un mensaje público.

El operativo policial incluyó la intervención de negociadores, efectivos especializados de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y la participación directa de la fiscal Rocío Fringes. La tensión se mantuvo hasta la tarde, cuando, aprovechando un descuido del agresor, el Grupo Especial irrumpió en la casa y logró rescatar a la mujer y reducir a Toledo en cuestión de segundos.

La víctima, aunque no sufrió lesiones físicas de consideración, quedó profundamente afectada por lo ocurrido y fue asistida por equipos médicos y psicológicos. El atacante fue trasladado a la capital santiagueña y quedó detenido a disposición de la Justicia, imputado por privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia de género.

El hecho generó gran conmoción tanto en Frías como en Metán, donde el acusado arrastraba un historial de denuncias y antecedentes de conductas violentas. Vecinos del barrio expresaron alivio tras el dramático rescate, que puso fin a horas de miedo e incertidumbre.