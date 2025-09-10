Entre enero y junio, casi 3.700 mujeres y LGBTIQ+ pidieron ayuda por violencia en Salta

Entre enero y junio de este año, 3.691 mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia fueron asistidas por el programa ¡Aquí para Vos!, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta. Los datos oficiales reflejan una demanda creciente de acompañamiento estatal en medio de un escenario social y económico que profundiza las violencias.

Según el informe, la violencia psicológica encabeza las denuncias con un 35% de los casos, seguida por la violencia física (24%) y la violencia económica y patrimonial, que aparece en tercer lugar y crece en relevancia en el contexto actual. También se registraron situaciones de violencia sexual, simbólica, ambiental y política.

La subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca, explicó que la mayoría de las consultas se dan de manera directa:

“El 53% de quienes recibieron asistencia se acercaron por su cuenta, sin mediación judicial"

En cuanto a las derivaciones judiciales, el 77% corresponde al departamento Capital, mientras que el resto se distribuye entre Rosario de Lerma, Campo Quijano, Güemes, Cerrillos, La Merced, Chicoana, El Carril, La Caldera, Vaqueros y otros municipios del interior como Orán, Iruya, Santa Victoria Oeste, Rivadavia, San Martín, Cafayate o Los Andes.

La atención se brinda en el Polo Integral de las Mujeres, en República de Siria 611, que concentra el 84% de los casos, además de los cuatro puntos fijos descentralizados en Limache, Bicentenario, zona norte y Parque de la Familia. “Funcionan de 9 a 13, para que no sea necesario tomar dos colectivos hasta el centro”, explicó Gareca. También se reciben consultas vía telefónica y WhatsApp al 387-571-9316, de lunes a viernes de 8 a 20.

La funcionaria recordó que en 2024 al menos siete municipios cerraron sus áreas de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que agrava la situación en el territorio: “Cuando no hay un área específica, no hay presupuesto, y eso limita la atención. Solemos articular con áreas de juventud o desarrollo social, pero el vacío estatal es evidente”.

Uno de los datos más preocupantes es el aumento de consultas por violencia económica, una problemática que muchas veces se confunde con reclamos de cuota alimentaria. En este marco, Gareca anunció que se lanzaron talleres prácticos en barrios y municipios para brindar herramientas legales y administrativas a quienes atraviesan esta situación.