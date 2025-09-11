¿Volvió el Clan Castedo? Hallan 85 kilos de cocaína con el sello del “Delfín” en un camión

La Policía Federal secuestró 85 kilos de cocaína ocultos entre cajones de bananas y papayas en la localidad de Taboada, Santiago del Estero, en un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad. El cargamento, valuado en unos 360 millones de pesos, llevaba el sello del “Delfín”, nombre vinculado a la banda de Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, actualmente preso por narcotráfico y homicidio.

El artículo publicado por Infobae cuenta que el hallazgo se produjo tras varias jornadas de vigilancia sobre un camión Scania conducido por un hombre de 55 años y oriundo de Perico, Jujuy. El chofer alegó que transportaba fruta hacia el Mercado Central de Buenos Aires, pero los documentos presentados y la hoja de ruta generaron sospechas. Durante la inspección, el can detector “Yana” marcó la presencia de drogas en uno de los cajones, confirmándose que contenía nueve ladrillos de cocaína. La revisión completa del vehículo permitió encontrar otros 61 paquetes, todos envueltos en nailon amarillo con franjas verdes.

Foto gentileza de Infobae

El chofer quedó detenido e imputado por infracción a la Ley 23.737 bajo la modalidad de contrabando. La causa quedó a disposición del juez federal Guillermo Molinari, mientras las investigaciones continúan para determinar el destino final de la droga y posibles vínculos con redes de comercialización.

Este operativo recuerda otros hallazgos recientes en la región, como en abril pasado en Pozo Hondo, donde se encontraron 152 kilos de cocaína también ocultos en un camión de bananas, reforzando la ruta norte-sur utilizada por organizaciones como el clan Castedo.