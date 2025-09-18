Limite de atenciones médicas en PAMI: “Pone en riesgo la expectativa de vida de los jubilados”

Sociedad18/09/2025
pami

Tras el anuncio de PAMI de limitar a una prestación o consulta médica por mes para los jubilados con su médico cabecera muchas fueron las críticas y las palabras de repudio a la medida desde distintos puntos del país.

En este marco es que jubilados del Centro de Jubilados y Pensionados de San Joaquín, en Hipólito Yrigoyen, anunciaron que iniciará medidas de protesta en respuesta a esta medida

José María Guerrero, presidente del Centro, confirmó por FM Aries que en los próximos días los jubilados del departamento Orán saldrán a las calles para reclamar contra el ajuste en el PAMI.

Guerrero sostuvo que la resolución 224/2307 “es un golpe directo a la salud de los adultos mayores” y advirtió que la organización prepara marchas y medidas contundentes en defensa de sus derechos.

Señaló que “Seguramente esta semana empezaremos con la marcha y otras acciones, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados”. 

Consideró que esta medida es “un ajuste que pone en riesgo la expectativa de vida de los jubilados”.

marcha jubilados

Lo más visto
