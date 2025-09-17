PAMI dispuso una sola consulta por mes para afiliados: “Es grave, es un atentado”

Según establece la nueva disposición del PAMI, los médicos de cabecera solo podrán atender a sus pacientes una vez al mes, ya que las consultas adicionales dentro de ese mismo periodo no serán abonadas por el organismo.

Bernardo Biella, médico y candidato a diputado nacional, se refirió a esta medida como una limitación gravísima desde el punto de vista sanitario, que viene a perjudicar aún más a los adultos mayores que ya ven sesgada su accesibilidad a medicamentos.

“A nosotros como médicos nos causó pavor” dijo a CNN Radio Salta, ya que al ser un grupo social que requiere de atenciones varias, al realizarse un estudio deberá esperar hasta un próximo mes para dilucidar sobre la problemática de su salud.

“Soy médico PAMI hace 33 años y jamás vi esta situación”.

Al ser médico de PAMI señaló que esta medida es completamente nueva y que si buscan abaratar costos no lo lograrían, ya que al limitar las consultas los pacientes pueden caer en un cuadro que requiera internación, lo cual supone mayores costos para la obra social.

“Si limitan la consulta van a gastar más plata, no ahorrar”.

Explicó que las consultas con un médico de cabecera son necesarias, ya que es quien entrega ordenes, recetas, interconsultas e incluso solicitudes de internación.

“Hoy les cuesta comprar los medicamentos y si ahora no pueden llegar a su médico es una limitación gravísima desde el punto de vista sanitario”.

Los medicamentos también juegan un papel importante en la salud de los afiliados, quienes antes contaban con gratuidad, mientras que hoy deben elegir: “Me dicen vengo sin tomar los remedios porque no me alcanza la plata, compro mi comida o compro los remedios, esto en 30 años no lo viví nunca, que vengan a pedirme medicamentos porque no llegan a fin de mes es muy preocupante y si a esto limito consultas es grave, es un atentado”.

Desde la Cámara de Diputados de Salta pidieron a los legisladores nacionales por la provincia que hablen con las autoridades de Nación para que se revea la situación del PAMI, ya que afecta de manera directa a los más vulnerables.

“Estamos cortando por el lugar más sensible y esto es algo que no se puede tolerar”.

“No tienen idea del daño que están generando a los abuelos de todo el país” finalizó.