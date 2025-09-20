Lara Gros encabezó entrega de escrituras a familias oranenses

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, presidió un acto en la Casa del Bicentenario en el que se formalizó la entrega de escrituras y documentos de dominio a vecinos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso a la tierra y brindar seguridad jurídica a las familias.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Daniel García Ruiz; la secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvana Avilés; la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez; la Dra. Natalia Piérola y el senador provincial Juan Carlos Curá.

Durante la jornada se entregaron nueve escrituras por regulación dominial municipal a vecinos que completaron el pago de sus lotes; once notificaciones de decreto de venta de terrenos provinciales; y veintiún escrituras de consolidación de dominio bajo la Ley Pierri.

Desde el municipio y el Gobierno de la Provincia destacaron que estas acciones buscan garantizar el derecho a la tierra como base para la construcción del hogar, favoreciendo la intimidad, la seguridad y el desarrollo de las familias beneficiarias.

El acto contó también con la presencia del concejal Roberto Ávila, el secretario de Legales y Modernización, José Ortega Argibay, y el coordinador de Tierra y Hábitat del municipio, Aristóbulo Ahumada.