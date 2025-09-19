Sáenz celebró la habilitación total de la autopista Pichanal–Orán: “Hechos, no palabras”

Tras 12 años de espera y por intervención de la provincia, la Autopista Pichanal–Orán (RN 50) ya está completamente habilitada y abierta al tránsito.

El gobernador Gustavo Sáenz anunció en sus redes sociales que, con mucho esfuerzo, se logró concretar una obra fundamental para la producción, la conectividad y el desarrollo del norte salteño. "Hechos, no palabras", expresó.

Con mucho esfuerzo, logramos concretar una obra fundamental para la producción, la conectividad y el desarrollo del norte… pic.twitter.com/2LnbTuGxxh — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 19, 2025

En tanto, desde la Municipalidad de Orán confirmaron que, en un esfuerzo conjunto con Vialidad Nacional, el Gobierno de la Provincia y el Consorcio de Mantenimiento, se continúa trabajando en la puesta en valor y mejora integral de la Autopista Orán–Pichanal, correspondiente a la Ruta Nacional 50.

se realizan tareas de bacheo, reparación de calzada y mantenimiento general, con el objetivo de garantizar mayor seguridad vial y mejorar la conectividad entre Orán, Pichanal y zonas aledañas.

Además, se destaca la finalización del puente, una obra clave que complementa este proyecto vial y que representa un paso importante hacia una circulación más segura y eficiente.