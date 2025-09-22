Más de 400 mil personas visitaron la Feria Potencia 2025 en Salta

Más de 420.000 personas visitaron la cuarta edición de Potencia Salta, la feria de emprendedores más grande del norte argentino, que se desarrolló durante tres días en el Centro de Convenciones de la capital provincial.

El evento, que reunió a 1.100 emprendedores de toda la provincia, fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, junto a funcionarios y autoridades de distintos ámbitos.

La propuesta incluyó la exhibición de productos y proyectos locales, 120 food trucks, dos patios gastronómicos, espacios de juegos infantiles y una nutrida agenda artística.

Entre los shows destacados se presentaron Los Cayetanos, el Ballet Folclórico de la Provincia, Mellizas de Salta, Grupo Viday, Karvankas, La 387, Macúmbicos y DJ Nacho Carrizo.

Potencia Salta busca fortalecer el ecosistema emprendedor y generar un espacio de proyección para quienes apuestan al desarrollo productivo con esfuerzo y creatividad. Desde su inicio, ya se realizaron siete ferias, incluyendo ediciones en Orán, Cafayate y Tartagal.

La masiva convocatoria confirma a Potencia Salta como una de las vitrinas más relevantes para los emprendedores de la región, consolidando un espacio de encuentro que combina oportunidades de negocios, cultura y entretenimiento.